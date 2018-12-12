Выплаты героям, ветеранам и чернобыльцам вырастут в 2019 году

На 3,4 процента планируется повысить в новом году выплаты, компенсации и пособия нескольким категориям льготников. Проект постановления об этом подготовлен минтрудом и размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

Речь идет об увеличении с 1 февраля 2019 года выплат Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, инвалидам - на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Кроме того, людям, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, тем, кто потерял из-за этого здоровье, получил лучевую болезнь.

Пока пособия и компенсации планируют повысить на 3,4 процента, но цифра может измениться в зависимости от инфляции

Также на 3,4 процента правительство планирует увеличить социальное пособие на погребение, единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, государственные пособия людям, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Например, мамам, которые не работали до рождения ребенка. В этом случае они получают пособия по беременности, родам и уходу за ребенком не из фонда соцстраха, а из бюджета. Это же касается людей, которые были уволены в связи с ликвидацией предприятия.

Постановление правительства, которым определяется уровень индексации выплат, пособий и компенсаций утверждается ежегодно. Размер выплат зависит от уровня инфляции за предыдущий год, в данном случае - за 2018-й. По прогнозу социально-экономического развития, инфляция ожидается на уровне 3,4 процента. Именно поэтому в проект документа заложена такая же цифра повышения пособий. И в федеральном бюджете деньги зарезервированы исходя из этого прогноза.

Однако подписано это постановление будет только в конце января, когда станет известен уровень реальной инфляции, поскольку он может не совпасть с уровнем прогнозной. Инфляция может быть как выше, так и ниже. Соответственно пособия, выплаты и компенсации будут проиндексированы, исходя из реального темпа роста цен. Кстати, в текущем году выплаты и компенсации были увеличены на 2,5 процента.

Также в 2019 году планируется проиндексировать пенсии по гособеспечению, в том числе социальные, на 2,4 процента. Их поднимают с 1 апреля на уровень повышения прожиточного минимума. Но и эта цифра еще не окончательная, а прогнозная, и может измениться.