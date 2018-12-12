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Рубрика: Власть

За неуважение государства в интернете предложили наказывать

Текст: Татьяна Замахина
Предлагается ввести штрафы и арест на 15 суток за распространение в интернете неуважительных материалов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Имеется в виду неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти, выраженное в неприличной форме. Кроме того, крупные штрафы - до миллиона рублей - могут быть введены за распространение лжи, способной привести к беспорядкам.

Фото: depositphotos
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Пакет законопроектов об этом внесен в Госдуму. Поправки касаются информации в интернете, в том числе в СМИ.

Авторы инициатив - сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин - во-первых, предлагают поправить статью о мелком хулиганстве.

Если неуважительные сообщения не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то распространителю будет, во-первых, грозить штраф от одной тысячи до пяти тысяч рублей. Альтернатива - административный арест на срок до пятнадцати суток.

Второй законопроект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию. Это будет происходить по обращению генпрокурора РФ или его заместителя. Надзорный орган, получив запрос, незамедлительно направит операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к такому сайту.

Провайдеру хостинга при этом должно быть направлено требование принять меры по удалению незаконной информации. В течение суток с момента получения уведомления последний обязан проинформировать об этом владельца сайта и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить недопустимый контент.

Если владелец информационного ресурса подчинился требованию, то должен сообщить об этом Роскомнадзору. А тот проверит, действительно ли контент удален. Если это так, то сотрудники ведомства незамедлительно уведомят оператора связи о возобновлении доступа к сайту.

Те же авторы внесли в Госдуму поправки о штрафах за распространение ложной общественно значимой информации. Штрафы предполагаются до 1 миллиона рублей.

Фото: depositphotos.com
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Речь о сведениях, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

Максимальные штрафы предполагаются для компаний - от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Для граждан они составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

- Неконтролируемое распространение недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, может иметь широкий спектр последствий, - заявили авторы в пояснительной записке.

По их оценке, такие последствия могут быть связаны, во-первых, с репутационными потерями граждан и организаций, манипулированием общественным мнением и извлечением финансовой выгоды. Еще важнее - распространение ложной информации может создать реальную опасность жизни и здоровья граждан, привести к массовым беспорядкам.

Авторы приводят в качестве примера зарубежный опыт: Еврокомиссия разрабатывает общеевропейскую стратегию противостояния онлайн-дезинформации.

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