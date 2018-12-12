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12.12.2018 20:42
Рубрика: Власть

Очень дальняя авиация

США раздувают информационный скандал вокруг наших Ту-160 в Венесуэле
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)
На венесуэльском аэродроме Майкетия, куда в понедельник приземлились два российских стратегических ракетоносца Ту-160, идет подготовка к совместным стартам.
Венесуэльских генералов поразила не только мощь наших ракетоносцев Ту-160, но и их красота. Фото: EPA Венесуэльских генералов поразила не только мощь наших ракетоносцев Ту-160, но и их красота. Фото: EPA
Венесуэльских генералов поразила не только мощь наших ракетоносцев Ту-160, но и их красота. Фото: EPA

Выстраивание маршрутов в незнакомом для наших летчиков небе - дело непростое и весьма ответственное. Хотя "туполевы" прибыли за океан без бомб и ракет, речь идет о полетах не просто больших и дорогостоящих бортов, а носителей ядерного оружия. Для их экипажей ошибки в чужом, хотя и дружественном венесуэльском небе недопустимы. Не случайно командующий Дальней авиацией РФ Сергей Кобылаш накануне вылетов обсудил все детали пребывания наших самолетов в Майкетии с местными генералами. В Минобороны России уточнили, что на этой встрече шла речь о взаимодействии летного и инженерно-технического состава двух стран.

В Совфеде оценили реакцию США на отправку Ту-160 в Венесуэлу

Кроме того, прошли совместные занятия по подготовке людей и техники к работе в воздухе. "В целях обмена опытом экипажи изучили район проведения полетов в зоне аэропорта Майкетия, вопросы взаимодействия с руководителем полетов, терминологию радиообмена", - уточнили в ведомстве. Завершилось все практическими тренажами и розыгрышем полетных заданий.

Как и следовало ожидать, появление наших "стратегов" в Латинской Америке вызвало негодование у властей США. Причем свое недовольство они постарались прикрыть лукавой риторикой. Так, госсекретарь Майкл Помпео написал в своем "Твиттере", что отправку за океан двух российских ракетоносцев следует рассматривать как разбазаривание "коррумпированными правительствами РФ и Венесуэлы государственных средств". А еще - как "подавление свободы, пока их граждане страдают". Всю эту словесную казуистику госсекретарь помпезно адресовал народам России и Венесуэлы.

Хотя Ту-160 прибыли за океан без бомб и ракет, речь идет о полетах в Венесуэле не просто больших и дорогостоящих бортов, а носителей ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Помпео неуместными. "В данном случае это, конечно, весьма недипломатично со стороны госсекретаря. Это достаточно серьезное обвинение, когда он озвучивает такие слова в отношении руководства РФ. Мы считаем это абсолютно неуместным заявлением", - сказал Песков. Он также напомнил, что президент США Дональд Трамп и сам может дать оценку подобным высказываниям, как это было прежде. "Может быть, такая оценка со временем последует и в отношении таких недипломатичных реплик и господина Помпео", - не исключил Песков. Москва не согласна и с оценкой госсекретаря США, касающейся "разбазаривания государственных средств". Тем более, как считает Песков, "делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно". Тем не менее в Кремле дали понять: Россия продолжает поиск конструктивных отношенийи рассчитывает на взаимность Вашингтона.

Песков: Россия продолжит помогать Венесуэле

Комментарий последовал и из дипломатического ведомства РФ. Там высказывания Помпео посчитали сколь неприемлемыми для официального лица, столь и непрофессиональными. "Вашингтону, прежде чем считать деньги в чужом кармане, стоит обратить внимание на то, как расходуются его собственные", - посоветовали в МИД.

Хватает шумихи вокруг Ту-160 в соцсетях и некоторых СМИ. Причем буйство фантазии у отдельных авторов явно зашкаливает. Например, один господин написал, что в тяжелом военно-транспортном Ан-124, которой прилетел в Венесуэлу вместе с ракетоносцами, наши военные привезли 2 млрд долларов, на которые Москва якобы "покупает союзников" за океаном. По другой версии, "Руслан" приземлился в Майкетии с секретным оружием на борту. Его Россия вместе со стратегической авиацией якобы собирается разместить на острове Орчила в Карибском море . Там у Венесуэлы уже имеются военно-морская база и военный аэродром. А, судя по публикации, скоро появится еще и российская авиагруппа.

Строго говоря, ничего крамольного в такой идее нет. НАТО обкладывают нас своими военными базами. Почему бы не разместить российскую стратегическую авиацию поближе к США, скажем, в той же Венесуэле. Например, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что такая база была бы нелишней "с точки зрения сотрудничества и обеспечения безопасности".

Власть Безопасность Армия Россия и США
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