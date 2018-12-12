Спустя почти два десятилетия силовики продолжают задерживать тех, кто восемнадцать лет назад напал на псковских десантников в 2000 году.

Главное следственное управление СК по Северо-Кавказскому федеральному округу все эти годы ведет расследование уголовного дела по факту вооруженного нападения на наших военнослужащих.

Напомним, 1 марта 2000 года в горах в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни псковские десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой на высоте 776 со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков. Бандитами руководили Басаев и Хаттаб. В том бою погибли 84 десантника, но им удалось уничтожить до 500 боевиков. Всего предположительно бандитов было 700 человек.

Стало известно, что сотрудниками УФСБ задержан член банды Басаева - Шамиль Казбулатов. На следующий день Следственный комитет обнародовал видеозапись с задержанным Казбулатовым. На кадрах видно, как двое силовиков выводят задержанного в наручниках из фургона.

На видео мужчина называет свое имя и рассказывает, что в 1999 году он проходил подготовку в лагере боевиков.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сейчас задержанному вменяется вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Кроме этого следователи проверяют причастность Казбулатова к совершению других преступлений, не связанных с этим уголовным делом.

Это уже второе задержание за последнее время, связанное с нападение на псковских десантников. В конце ноября были задержаны еще двое членов банды Шамиля Басаева, которым вменяют нападение на военнослужащих Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт .

Как рассказывают в СК РФ, личности Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева раньше не были известны следствию. В настоящее время они арестованы. Им будет предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьями 279, 209, 317 Уголовного кодекса РФ - вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих.

Это уже второе задержание за последние несколько недель, связанное с расследованием уголовного дела о нападении банды Басаева и Хаттаба на подразделение псковских десантников

За нападение на псковских десантников уже арестованы и осуждены тринадцать участников того боя. Среди тех, кто признан преступником, есть гражданин Украины - член "УНА-УНСО" (запрещена на территории России) Александр Малофеев. Подчеркнем: все бандиты получили большие сроки лишения свободы.

В первых числах декабря стало известно, что Ибрагиму Донашеву и Нажмудину Дудиеву предъявили обвинение. Свою вину, если верить защитникам, они "признали частично". В частности, они признали, что состояли в банде Басаева, но отрицают участие в нападении. Сейчас Донашев и Дудиев в СИЗО.

А в конце июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил еще двоих - Артура Ушаева и Руслана Наматова - к 19 и 18 годам колонии строгого режима по делу о нападении под Улус-Кертом.