Жалкая подделка: "Т-72" с красными флагами замечены у военных в США

У американских военных замечены макеты танков Т-72, установленные на автомобили "Хамви". Такая техника, обозначающая силы противника, применяется в ходе двусторонних учений.

Ранее для этих целей привлекали переделанные под образцы вооружений стран Варшавского договора легкие танки М551 "Шеридан". В учебных сражениях участвовали сотни фальшивых Т-72, Т-80, БМП-1 и 2С1 "Гвоздика".

Также в таких "боях" задействовали полученные из Израиля трофейные машины, состоявшие на вооружении сухопутных войск Египта и Сирии. Потом их дополнили образцы иракской армии и Национальной народной армии ГДР.

Позже, когда их ресурс был исчерпан, им на смену пришли имитации на базе М1А1 "Абрамс" и М113.

Правда, по сравнению с образцами, которые изображали противника ранее, они очень отдаленно напоминают настоящие "семьдесят вторые" и "восьмидесятые".

Эксплуатация даже таких эрзацев довольно-таки дорога, чтобы встретиться с ними, необходимо выезжать на специализированный полигон Форт-Ирвин, находящийся в калифорнийской пустыне Мохаве.

Поэтому для других менее масштабных учений созданы подобные дешевые "Т-72". Многих удивило, что американцы до сих пор используют псевдосоветскую символику. СССР и Советской армии нет уже 27 лет, но, похоже, они продолжают их бояться.