Жертвами стрелка в Страсбурге стали два человека, 14 пострадали

Два человека погибли, еще 14 пострадали в результате стрельбы, устроенной накануне вечером неизвестным рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге.

Как сообщает Francetvinfo, префектура региона Гранд-Эст изменила данные о количестве жертв инцидента, ранее сообщалось о четверых погибших, затем о трех.

"По предварительным данным, два человека погибли, девять получили серьезные ранения, еще пять - легкие", - заявили в префектуре. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Личность стрелка пока не подтверждена. Предполагается, что это 29-летний уроженец Страсбурга, который должен был быть арестован еще во вторник утром в связи с расследованием по делу о покушении на убийство и грабеже. Его не оказалось в тот момент дома, поэтому полиция задержала несколько его знакомых и родственников.

В настоящее время к поиску стрелка привлечены 670 стражей порядка. Он уже дважды уходил от полиции. По словам водителя такси, на котором преступник скрылся от правоохранителей, тот был ранен.

Мэр Страсбурга объявил эту среду днем траура в городе.