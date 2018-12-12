Жильцы смогут помешать открытию магазинов в своем доме

Госдума вводит ряд условий для перевода жилого помещения в нежилое. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Для этого, согласно инициативе, будет необходим протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Жильцы должны дать согласие на такой перевод. Для принятия решения требуется кворум - участие собственников помещений или их представителей, обладающих более чем 50% голосов от общего числа. Требуются отдельные письменные согласия всех собственников помещений, примыкающих к переводимому помещению.

Государство будет контролировать соблюдение обязательных требований к порядку перевода жилого помещения в нежилое.

В Комитете ГД по жилищной политике и ЖКХ отметили, что сейчас соблюдение прав собственников жилья не гарантировано.

Как отметил депутат Госдумы Олег Шеин, новшество поможет жильцам бороться с открытием в их домах круглосуточных магазинов или ресторанов.