Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Статья 1

Пункт 3 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 29, ст. 3696; 2003, N 2, ст. 160; 2011, N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 30,ст. 4217; 2016, N 1, ст. 8) дополнить абзацем следующего содержания:

"жены (мужья) государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должности государственной гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2011, N 50, ст. 7337; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 14, ст. 1545; 2016, N 27, ст. 4157) следующие изменения:

1) статью 52 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или субъекта Российской Федерации гражданским служащим, назначенным (назначаемым) в порядке ротации на должности гражданской службы в государственные органы, расположенные в другой местности в пределах Российской Федерации, наряду с гарантиями, предусмотренными пунктами 91 и 92 части 1 настоящей статьи, могут предоставляться иные гарантии.";

2) в статье 601:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ротация федеральных гражданских служащих проводится в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Ротации подлежат федеральные гражданские служащие, замещающие должности руководителей указанных органов. Ротация федеральных гражданских служащих, замещающих иные должности федеральной гражданской службы категории "руководители", исполнение должностных обязанностей по которым связано с осуществлением контрольных или надзорных функций, в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации, может проводиться по перечню должностей, утверждаемому руководителем федерального органа исполнительной власти, а в территориальных органах федерального органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства, - по перечню должностей, утверждаемому руководителем федерального органа исполнительной власти по согласованию с федеральным министром.";

б) часть 21 признать утратившей силу;

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. План проведения ротации федеральных гражданских служащих утверждается руководителем федерального государственного органа. Форма плана проведения ротации и порядок его утверждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. При назначении гражданского служащего на иную должность гражданской службы в порядке ротации учитываются уровень его квалификации, специальность, направление подготовки, стаж гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки. Гражданский служащий не может быть назначен в порядке ротации на должность гражданской службы, размер должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской службы.";

д) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. В течение последнего года действия срочного служебного контракта с гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы в порядке ротации, но не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта представитель нанимателя обязан в письменной форме под роспись уведомить гражданского служащего о предстоящем назначении гражданского служащего на другую должность гражданской службы в порядке ротации с указанием условий служебного контракта по новой должности гражданской службы.";

е) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Перевод гражданского служащего в порядке ротации на должность гражданской службы в другом государственном органе осуществляется с его письменного согласия в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.";

ж) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Гражданский служащий может отказаться от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации по следующим причинам:

1) наличие заболевания, препятствующего проживанию гражданского служащего и (или) членов его семьи (супруга, супруги, несовершеннолетних детей, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, родителей, лиц, находящихся на иждивении гражданского служащего и проживающих совместно с ним) в местности, куда гражданский служащий назначается в порядке ротации. Перечень таких заболеваний утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре).";

з) дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. В случае отказа гражданского служащего от предложенной для замещения в порядке ротации должности гражданской службы по причинам, не указанным в части 8 настоящей статьи, служебный контракт с ним прекращается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 настоящего Федерального закона.".

Статья 3

1. Федеральные государственные гражданские служащие, на которых условие о ротации продолжает распространяться после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в том числе в связи с нахождением замещаемых ими должностей в перечнях, предусмотренных частью 2 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), подлежат ротации в сроки, установленные их служебными контрактами, заключенными до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Положения части 7 статьи 601 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), касающиеся срока уведомления государственного гражданского служащего о предстоящем назначении на другую должность государственной гражданской службы в порядке ротации, не применяются в случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального закона срок действия служебного контракта государственного гражданского служащего о замещении должности государственной гражданской службы в порядке ротации истекает менее чем через шесть месяцев. В этом случае уведомление государственного гражданского служащего о предстоящей ротации осуществляется не позднее чем за три месяца до назначения государственного гражданского служащего на другую должность государственной гражданской службы в порядке ротации.

Президент Российской Федерации В. Путин