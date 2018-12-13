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13 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 462-ФЗ "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 6[1] Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения""

Дата подписания 11 декабря 2018 г.
Опубликован 13 декабря 2018 г.
Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Статья 1

В пункте 4 статьи 333 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; 2014, N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6919; 2015, N 51, ст. 7244; 2016, N 52, ст. 7496; 2017, N 52, ст. 7936) слова "в 2014 - 2020 годах" заменить словами "в 2014 - 2021 годах", слова "в 2015 - 2020 годах" заменить словами "в 2015 - 2021 годах".

Статья 2

Внести в статью 61 Федерального закона от 4 декабря 2013 года N 351-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6352; 2015, N 51, ст. 7244; 2016, N 52, ст. 7496; 2017, N 52, ст. 7936) следующие изменения:

1) в части 1 слова "в 2016 - 2020 годах" заменить словами "в 2016 - 2021 годах";

2) в части 2 слова "в 2016 - 2020 годах" заменить словами "в 2016 - 2021 годах".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин