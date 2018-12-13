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13 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)

Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 464-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 11 декабря 2018 г.
Опубликован 13 декабря 2018 г.
Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года
Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Статья 1

В пункте 1 статьи 66 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2005, N 30, ст. 3104; 2010, N 23, ст. 2794; 2011, N 25, ст. 3536; N 31, ст. 4702; 2012, N 50, ст. 6961; 2013, N 14, ст. 1648; N 51, ст. 6684; 2016, N 11, ст. 1493; 2018, N 28, ст. 4148) слова "на данном избирательном участке, участке референдума и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" заменить словами ", но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования".

Статья 2

В пункте 1 статьи 71 Федерального закона от 10 января 2003 года N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 171; 2005, N 30, ст. 3104; 2007, N 18, ст. 2118; 2011, N 25, ст. 3536; N 31, ст. 4702; 2017, N 23, ст. 3226) слова "на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых" заменить словами ", но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования".

Статья 3

В части 1 статьи 83 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493; 2018, N 24, ст. 3417) слова "на данном избирательном участке и находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" заменить словами ", но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования".

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин