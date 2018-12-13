Федеральный закон от 11 декабря 2018 г. N 465-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "О связи""

Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Внести в пункт 5 статьи 22 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2009, N 29, ст. 3625; 2010, N 31, ст. 4190; 2011, N 50, ст. 7366; 2014, N 14, ст. 1552; 2015, N 29, ст. 4342; 2016, N 15, ст. 2066; 2018, N 17, ст. 2419) изменение, дополнив его абзацем следующего содержания:

"Радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства, подлежащие регистрации, должны быть установлены по месту, указанному при регистрации радиоэлектронного средства или высокочастотного устройства, не позднее тридцати дней со дня их регистрации.".

Президент Российской Федерации В. Путин