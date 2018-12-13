Принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года

Внести в часть 13 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, ст. 4214; 2016, N 1, ст. 11; 2017, N 31, ст. 4816; 2018, N 32, ст. 5115) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"13. Правительство Российской Федерации вправе определить одну или несколько кредитных организаций, не соответствующих установленным в соответствии с частями 1 - 12 и 15 настоящей статьи требованиям и имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и (или) хозяйственным обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем. При этом такие кредитные организации не включаются в перечень, предусмотренный частью 3 настоящей статьи.".

Президент Российской Федерации В. Путин