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13.12.2018 18:47
Рубрика: В мире

Башар Асад озвучил, сколько нужно средств на восстановление Сирии

Текст: Иван Петров

Вице-премьер правительства России Юрий Борисов сегодня в Дамаске встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. В четверг делегация из России прилетела в сирийскую столицу. Отмечается, что на встрече российского чиновника с сирийским лидером были обсуждены как вопросы политического характера, так и экономического, а именно об участии России в ликвидации последствий войны в Сирии. Сирийским властям необходима поддержка в восстановлении мирной жизни в стране.

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Вице-премьер Борисов обсудил с Асадом сотрудничество сторон в области промышленности, медицины, энергетики и других отраслях. Сирийский президент озвучил, что на восстановление мирной инфраструктуры в стране необходима сумма в размере от 250 до 400 млрд долларов. Юрий Борисов отметил, что необходимо максимально эффективно планировать и использовать имеющиеся возможности, создавать финансовые и экономические механизмы, способные успешно функционировать, в том числе в условиях западных санкций. "Действовать, причем, нужно быстро, поскольку затягивание с экономическим восстановлением чревато серьезными проблемами вплоть до повторной активизации разгромленных террористов, - отметил замглавы российского правительства, пояснив, что экстремистам будет легче находить сторонников среди обездоленных людей, не знающих как прокормить семью.

Ранее в четверг информагентство РИА Новости сообщило, что президент Сирии Башар Асад проводит встречу с российской делегацией во главе с вице-премьером Юрием Борисовым. Делегация численностью более 100 человек прибыла в Дамаск для участия в 11-м заседании межправительственной комиссии России и Сирии. В составе делегации дипломаты, а также представители 20 российских компаний. Отмечалось, что по итогам комиссии ожидается подписание дорожной карты по сотрудничеству в области промышленности, а также возможны договоренности о взаиморасчетах в национальных валютах.

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