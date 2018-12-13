БАТЭ в третий раз в истории вышел в плей-офф Лиги Европы

Завершился ряд матчей шестого тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых определилось еще несколько участников плей-офф турнира. В их числе оказался борисовский БАТЭ, в решающей встрече в гостях победивший греческий ПАОК 3:1.

В этой игре борисовчан устраивала и ничья при условии, что в параллельном матче не произойдет чудо и имевший столько же баллов, сколько и БАТЭ, венгерский "Види" не обыграет "Челси". Отметим, кстати, что "Види" был близок к этому - команда вела 2:1, но в итоге упустила победу.

Впрочем, БАТЭ решил все вопросы без оглядки на параллельную игру. Уже к перерыву подопечные Алексея Баги вели 3:0. Счет открыл Максим Скавыш, а затем дубль оформил Николай Сигневич, второй свой мяч забив с пенальти.

Примечательно, что в первой встрече этих команд в нынешнем розыгрыше турнира ситуация разворачивалась с точностью до наоборот: после первых 15 минут матча в Борисове ПАОК вел 3:0 и в итоге выиграл 4:1.

Победить всухую БАТЭ все же не сумел. На 59-й минуте лидер атак греческой команды Александар Прийович один мяч отыграл, а спустя несколько минут гости остались вдесятером - прямую красную карточку за грубую игру получил Сигневич. После этого борисовчане бросили все силы на то, чтобы сохранить победный счет, и преуспели в этом.

В итоге белорусская команда набрала девять очков и заняла второе место в группе L. Таким образом, БАТЭ в третий раз в своей истории пробился в плей-офф Лиги Европы - ранее это случалось в сезонах-2010/11 и 2012/13.