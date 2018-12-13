Беглую директора турфирмы депортировали из Индонезии в Россию

Руководитель туристической фирмы депортирована в Россию из Индонезии в сопровождении сотрудников МВД РФ и Интерпола. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

"Сегодня из Индонезии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России доставлена 30-летняя руководитель туристической компании, обвиняемая в мошенничестве", - сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве сообщили, что в отношении депортированной возбуждено уголовное дело. Ущерб, который она, по версии следствия, причинила более чем 50 клиентам составил свыше 4 млн рублей. Эти деньги она получила от граждан за приобретение турпутевок, но на счета туроператоров не перевела.