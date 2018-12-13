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Без нее не было бы Гейтса и Джобса. Скончалась создательница первого текстового процессора

13.12.2018,  
17:24
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В Соединенных Штатах на 94 году жизни скончалась Эвелин Березин, создательница первого в мире компьютеризированного текстового процессора. Разработанное ею устройство значительно упростило труд людей, печатающих много текста.

Идея текстового процессора пришла в голову Березин в 1968 году. Ей хотелось упростить работу секретарей, которые работали на пишущих машинках и не имели возможности форматировать текст и вносить в него исправления. Первый образец устройства под названием Data Secretary имел размеры небольшого холодильника, был оснащен клавиатурой, но не имел дисплея - текст выводился на принтер, пишет "Газета.ru".

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Позднее инициативу Эвелин Березин подхватила компания IBM, к ней присоединились другие производители. В настоящее время текстовыми процессорами называют не устройства, а программы - например, Microsoft Word.

По мнению британского писателя Гвина Хедли, изобретение Data Secretary повлияло на развитие технологий. "Без мисс Березин не было бы ни Билла Гейтса, ни Стива Джобса, ни интернета... Ничего, что соединяло бы между собой бизнес с двадцать первым веком", - написал он.

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