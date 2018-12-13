Боксер Усик обещал защитить монахов Киево-Печерской лавры от захвата

Украинский боксер Александр Усик готов прийти на помощь монахам Киево-Печерской лавры в случае попыток радикалов захватить обитель. Об этом спортсмен рассказал в эфире местного телевидения.

"Я стану на сторону монахов", - приводит его слова канал "112 Украина". По словам боксера, его духовник советует ему читать Библию и Евангелие.

"Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное", - рассказал Александр Усик о своем отношении к возможному предоставлению Украине томоса.

Усик призвал людей искать причину всех бед и неурядиц в себе.