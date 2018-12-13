Чем покоряет меломанов Большой театр Беларуси

Для непосвященных ценителей музыкального искусства, впервые оказавшихся в белорусской столице, обычно советуют строить маршруты от Ратушной площади. Именно здесь два года назад и был открыт памятник создателям белорусской национальной классической оперы - польскому композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу.

В Минске все представляется по-домашнему близким. Скажем, неподалеку от Доминиканского монастыря Монюшко некогда играл на органе. А в самой минской Ратуше действовал оркестр под руководством Доминика Стефановича, у которого будущий автор пятнадцати опер учился игре на фортепиано. Но время стремительно и быстротечно, как музыкальные арпеджио.

Уже весной наступающего года Большой театр оперы и балета Беларуси - одна из крупнейших театральных площадок Европы - отметит двухсотлетний юбилей одного из создателей белорусской национальной оперы. Его мелодические шедевры, уверяют знатоки, совпадали по камертону с глубинными эмоциями, чувствами людей независимо от социального статуса и национальности. Ведь любовь и доброта, честь и достоинство - понятия вне времени и расстояний. Они, убеждены музыковеды, трогательно отзывчивы и в "общительной" музыке Монюшко, первые аккорды которой рождались на белорусской земле, ставшей малой родиной выдающегося композитора.

Бесспорно, Станислав Монюшко - признанный классик польской оперы. Но на протяжении многих лет друг Глинки, Кюи и Даргомыжского тесно соприкасался с русской и с белорусской культурой, что отразилось и на его творчестве. Уловить нить этой духовной связи можно будет в мае 2019 года на гала-концерте в Большом, где "прозвучат фрагменты из многих его произведений. Этот инструментальный триумф музыкальному гению готовят наши ведущие специалисты", - поведал на сайте БЕЛТА генеральный директор Белорусского театра оперы и балета Владимир Гридюшко. Он с гордостью констатировал, что около трети миллиона зрителей посетят этот национальный храм музыкального искусства по итогам уходящего года.

Юбилейные даты следуют чередой в театральной афише со скоростью смены дня и ночи. Несколько месяцев назад и сам первый театр республики торжественными фанфарами возвестил о своем 85-летии. В далеком уже 1930 году солист Мариинского театра Антон Боначич организовал в Минске первую студию, на основе которой три года спустя и поднял свой занавес Государственный театр оперы и балета.

Цифры порой красноречивее слов. По данным руководителя Большого, за эти годы на сцене ветерана были поставлены двадцать тысяч спектаклей, зрители рукоплескали двум сотням премьерных спектаклей. Но даже энергичный организатор и знаток истории театра, он вряд ли бы смог перечислить их все постановки. Хотя первая оперная премьера 25 мая 1933 года - "Кармен" в исполнении великой белорусской певицы Ларисы Александровской навсегда останется в анналах "золотого фонда" вокального искусства.

В новом году зрителей ожидает и еще одна премьера - известная оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь". Над ее постановкой "бьется" венгерский режиссер Миклош Габор Кереньи. Причем, уточнил Гридюшко, "учитывая пожелания зрителей, спектакль будет идти на русском языке" и он заранее уверен, что "получится потрясающее зрелище".

Но и на этом премьерный лист театра не исчерпывается. Режиссер Галина Галковская и дирижер Александр Анисимов совместно с художником Вячеславом Окуневым приступили к работе над эталонной оперой Бородина "Князь Игорь". А чуть позже состоится премьера новой авторской редакции балета "Сотворение мира", которую готовит Валентин Елизарьев.

Русская музыкальная школа доминирует в современном репертуаре театра. Коллективом готовится балет "Анна Каренина" на музыку сразу трех произведений Петра Чайковского, над которым работает молодой хореограф Ольга Костель. Ее зрители уже смогли оценить по балету "Любовь и смерть" и концертным номерам "Балетное лето в Большом".

А вот балету "Анастасия" приготовлена иная сценическая судьба. Его ждут зрители в Королевской опере Омана, сообщил Владимир Гридюшко, пояснив, что "не так давно Минск посещал его директор, а буквально на днях прислал приглашение на гастроли через два года именно с этим балетом".

Кстати, еще до Рождества "балетная труппа уезжает в Германию и Австрию, предстоят гастроли по этим маршрутам и у симфонического оркестра. А чуть позже у коллектива запланировано месячное турне по 12 европейским странам", - рассказал гендиректор. Он напомнил, что артисты оперы и балета хорошо знакомы и жителям Азербайджана, Грузии, Италии, Испании, Китая, Франции, Чехии, Швейцарии. И каждый раз зарубежные выступления белорусов проходят с аншлагами.

И еще один любопытный штрих к популярности коллектива. Во время онлайн-конференции в агентстве поступило предложение пригласить белорусских исполнителей, достигших высот в оперном искусстве, выступить на церемониях открытия и закрытия Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года и будут транслироваться в 160 странах мира. Владимир Гридюшко с удовольствием откликнулся на эту идею. "Почему бы и нет. Это очень хорошее предложение, и мы обязательно им воспользуемся", - подхватил зрительскую инициативу Гридюшко.