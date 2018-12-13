Экс-замдиректора ЦРУ награжден за "создание поместной церкви" на Украине

Бывший заместитель директора ЦРУ Джек Девайн удостоен награды за участие в создании так называемой "поместной церкви" на Украине. Учрежденный раскольниками церковный орден Святого Андрея Первозванного американец получил из рук киевского "лжепатриарха" Филарета.

Как передает портал strana.ua, Джек Девайн выразил восхищение "уровнем поддержки среди украинцев идеи получения томоса об автокефалии". В ответ на это Филарет выразил слова благодарности экс-заместителю главы ЦРУ за помощь Украине со стороны Вашингтона, который "поддержал независимость украинского государства и создание единой поместной церкви".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в поощрении церковного раскола на Украине. По ее словам, американская сторона поддерживает соответствующие шаги президента Петра Порошенко.

Джек Девайн несколько десятилетий курировал масштабные операции за рубежом. Так, в 1973 году он участвовал в организации переворота в Чили. Деятельность Девайна во многом поспособствовала неудачам и уходу советских войск из Афганистана. Кроме того, он контролировал операцию, в результате которой в 1993 году был взят латиноамериканский наркобарон Пабло Эскобар.