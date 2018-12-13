Эксперт: Решение ЕП по "Северному потоку-2" - "выстрел себе в ногу"

Резолюция Европейского парламента (ЕП) по газопроводу "Северный поток-2" крайне неприятная, но с практической точки зрения ничего не значит. Об этом "Российской газете" рассказал Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра".

"Такое решение ЕП ни к чему не приведет, по крайней мере, до того момента, пока европарламентарии не разработают для европейских энергетических компаний четкий план возмещения их убытков в случае приостановки проекта", - отметил эксперт.

Кроме того, большинство голосов получилось как следствие голосования тех европейских стран, которые вообще не принимают участия в проекте "Северный поток-2". В частности, Польши и стран Прибалтики.

Ранее депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, которая призывает свернуть строительство "Северного потока-2". В качестве аргументов приводятся две основные причины. Первая, "Северный поток-2", по мнению местных чиновников, это политический проект, угрожающий безопасности ЕС. И вторая - это "ключевая роль" Украины для европейского энергетического обеспечения, которой она лишится в случае реализации проекта.

"Против "Северного потока-2" неоднократно выступали и американцы, но их интерес лежит на поверхности - продвижение своего СПГ", - считает Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade.

По словам экономиста, это чисто политическое решение, которое идет в разрез с экономической целесообразностью - это скорее "выстрел себе в ногу", чем достижение рациональных целей.

"Украинский транзит уже неоднократно давал сбои. И, учитывая крайне напряженную политическую обстановку и экономическую ситуацию в "Незалежной", европейцы подвергают свое энергоснабжение гораздо большему реальному риску, чем надуманным "политическим" рискам", - заключил Александр Егоров.