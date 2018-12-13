Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Главы государств и правительств Евросоюза продлили на полгода экономические рестрикции в отношении Москвы. Решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе.

"Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений", - написал глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter.

Ограничительные меры направлены на сдерживание российской экономики. Впервые европейские страны ввели санкции против России в 2014 году после присоединения к РФ Крымского полуострова.