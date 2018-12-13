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13.12.2018 17:36
Рубрика: Спорт

Фанат "Ривер Плейта" убит за празднование победы над "Бокой"

Текст: Виктория Сорокина

Болельщик "Ривер Плейта" был убит по дороге домой после празднования победы своей команды над "Бокой Хуниорс" в финале Кубка Либертадорес со счетом 3:1.

Трагедия произошла в Аргентине, в то время как сам матч состоялся в Испании. Фанаты "Боки" напали с ножом на 21-летнего Эсекиэля Нериса в провинции Мисьонес. Молодой человек подвергся нападению со стороны двоих злоумышленников, которые избили его и нанесли смертельный удар в левую ногу, повредив бедренную артерию, сообщает газета Clarín. В тяжелом состоянии Нерис был доставлен в больницу Фавалоро, где скончался несколько часов спустя. Его мать, успевшая поговорить с сыном, сообщила, что поводом для нападения стала майка "Ривер Плейта", которую носил молодой человек.

Фото: AP Photo/Thanassis Stavrakis
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- Я умираю, я умираю, они напали на меня за празднование победы, за то, что я фанат "Ривера", - именно это, по словам матери, успел сказать ей Нерис.

Финал Кубка Либертадорес нынешнего сезона вошел в историю не собственно футболом, а беспорядками, сопровождавшими заключительную часть турнира. За приз боролись команды, чье вечное противостояние считается одно из самых "горячих" в мировом футболе. Тихое поведение болельщиков во время первого матча, окончившегося ничьей 2:2, удивило многих. Однако фанаты отыгрались на второй встрече. В Буэнос-Айресе 24 ноября фанаты "Ривер Плейта" устроили "теплый" прием футболистам "Боки", забросав автобус гостей камнями и напав на самих игроков. В итоге двух наиболее сильно пострадавших футболистов - Ламардо и Переса - с осколками стекла в глазах отправили в госпиталь.

Матч был сначала перенесен на несколько часов, но беспорядки не прекращались. После переговоров президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингеса с руководителями клубов было решено перенести матч на сутки, но место проведения оставить прежним - стадион "Ривер Плейта" "Монументаль". Однако позже КОНМЕБОЛ приняла решение провести матч за пределами Аргентины для обеспечения безопасности как команд, так и зрителей.

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Для игры выбрали стадион мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу". Поначалу обе команды были против выступления за пределами страны. Но в итоге финал состоялся, испанская система безопасности сработала практически идеально. "Ривер Плейт" одержал победу 3:1.

Однако инцидент в Мисьонес показал, что власти самой Аргентины так и не вынесли урока из произошедших ранее событий и в очередной раз не смогли защитить болельщиков друг от друга. Предполагаемые убийцы - два брата в возрасте 18 и 22 лет, оба фанаты "Бока Хуниорс", - были задержаны. Но погибшего Нейриса уже не вернуть. 

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