Финансисты смогут купить на новогоднюю премию тонну мандаринов

Больше всего мандаринов (382,4 килограмма) мог бы купить на среднюю декабрьскую премию житель Ханты-Мансийского автономного округа, подсчитали в компании "ФинЭкспертиза" (расчеты есть в "РГ").Аналитики учли действующие в регионе цены на цитрусовые и спрогнозировали выплату премий на основе данных Росстата по декабрьским выплатам за последние три года.

На втором месте москвичи. Житель столицы на ожидаемую предновогоднюю премию мог бы купить 341,6 килограмма мандаринов. В тройке лидеров оказались также жители Тюменской области, которые могли бы приобрести по 249 килограммов мандаринов. Цитрусовый эквивалент у жителей Санкт-Петербурга составил 226,5 килограмма. Прогнозируемые премии жителей Мурманской области потянут в среднем на 219,6 килограмма новогодних цитрусовых. У жителей Ингушетии - всего на 48,44 килограмма, Мордовии - на 61,6 килограмма, Амурской области - на 63,2 килограмма. Цены на цитрусовые прогнозируются невысокие, но и премии в этих регионах ожидаются небольшие.

Еще больше различий по цитрусовому эквиваленту между представителями отдельных профессий. Например, сотрудники банков и страховых компаний на предновогодние премии могли бы купить себе тонну мандаринов, а вот врачи - только центнер. Меньше всего цитрусовых (25,5 килограмма) смогут купить на декабрьские премии работники гостиничной сферы и предприятий общественного питания.

Сколько будет в деньгах

В целом по России стоит ожидать роста премий на 6,55 процента к уровню прошлого года, а ее средний размер может составить 13 тысяч 159 рублей, прогнозируют аналитики ФинЭкспертизы. Они отмечают, что на протяжении последних трех лет во всех регионах заработная плата, начисленная в декабре, превышает размер трудового вознаграждения в сентябре. И этот прирост в процентах выражается двузначными цифрами.

По итогам прошлого года, данные о котором предоставлены Росстатом в полном объеме, максимальный средний размер премий был отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе - 34 тысячи 108 рублей, в Якутии - 33 тысячи 183 рублей и в Москве - 33 тысячи 059 рублей. Минимальный средний размер дополнительного вознаграждения в декабре прошлого года получили граждане, проживающие в Ингушетии - 3851 рубль, республике Марий Эл - 4126 рублей и в Брянской области - 4358 рублей. Тройка регионов, где ожидается наибольший средний размер премий, в 2018 году остается без изменений, наблюдаются лишь незначительные перестановки внутри.

Лидером в абсолютном выражении может стать Республика Саха (Якутия) - 38 тысяч 644 рубля, далее следуют Чукотский автономный округ - 35 тысяч 963 рубля и Москва - 35 тысяч 557 рублей.

При анализе данных Росстата по размеру премий за прошлый год в разрезе профессиональной деятельности на первом месте со значительным отрывом аналитики поставили сотрудников, работающих в финансовой и страховой сферах - в среднем они получили 74 тысячи 257 рублей. Наименьшее дополнительное вознаграждение получили граждане, занятые в гостиничном бизнесе и общепите - 2230 рублей.

Если сохранится тенденция 2017 года в части отношения начисленной заработной платы в декабре к уровню сентября, то работники финансовой и страховой сфер смогут рассчитывать на премию в размере 81 тысячи 962 рублей, а работники гостиничного хозяйства на 2336 рублей.

Это максимальные и минимальные значения ожидаемых дополнительных вознаграждений по итогам года, отмечают аналитики.

Когда дорожают мандарины

"При анализе цен на цитрусовые обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем большинстве регионов цена на них в декабре падает по отношению к октябрю", - отмечают в "ФинЭкспертизе".

По данным трехлетних наблюдений, только в 14 регионах цены на цитрусовые в декабре были выше октября, и то в девяти регионах это повышение было в пределах всего трех процентов, поясняют аналитики. Заметнее всего дорожали цитрусовые в декабре в Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также на Камчатке и в Республике Саха (Якутия).

Впрочем, в декабре всегда можно найти доступные мандарины, если постараться, отметил в беседе с "РГ" исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

"В России мандарины - популярный новогодний продукт, его предложение колоссальное. Потому и цены в целом стабильны", - сказал он. К тому же в магазинах постоянно проводятся акции, можно купить мандарины по невысокой цене, добавляет эксперт.

"Разница цен в разных магазинах достигает 20 рублей за килограмм. У потребителей достаточно широкий выбор. Можно ориентироваться на промо-программы и брать мандарины по самой низкой цене", - пояснил Карпов. Разброс цен по регионам - от 50 до 120 рублей за килограмм и выше.