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13.12.2018 15:42
Рубрика: Спорт

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Текст: Виктория Сорокина

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса". От действий немецкого игрока пострадал защитник Николас Тальяфико.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Мюллер был удален за нарушение против Тальяфико в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 75-й минуте встречи он влетел ногой в голову соперника, судья незамедлительно показал игроку красную карточку. Позже Мюллер принес извинения Тальяфико на странице в соцсети.

- Хочу извиниться перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. Это не было преднамеренно. Желаю скорее поправиться, - написал Мюллер в своем Twitter.

Матч между "Баварией" и "Аяксом" завершился вничью 3:3. Голландцы на последних минутах сравняли счет. "Бавария" вышла в плей-офф с первого места, а "Аякс" - со второго.

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