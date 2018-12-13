Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса". От действий немецкого игрока пострадал защитник Николас Тальяфико.

Мюллер был удален за нарушение против Тальяфико в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. На 75-й минуте встречи он влетел ногой в голову соперника, судья незамедлительно показал игроку красную карточку. Позже Мюллер принес извинения Тальяфико на странице в соцсети.

- Хочу извиниться перед Нико Тальяфико за вчерашний инцидент. Это не было преднамеренно. Желаю скорее поправиться, - написал Мюллер в своем Twitter.

Матч между "Баварией" и "Аяксом" завершился вничью 3:3. Голландцы на последних минутах сравняли счет. "Бавария" вышла в плей-офф с первого места, а "Аякс" - со второго.