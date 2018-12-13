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13.12.2018 12:10
Рубрика: Власть

Госдума увеличила размер долга для принудительного взыскания

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, повышающий порог задолженности, при которой может начаться ее принудительное взыскание.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Напомним, что по действующим законам долги граждан судебные приставы могут удерживать из зарплат, стипендий, пенсий и иного дохода. При этом сумма долга должна составлять не менее 25 тысяч рублей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Принятый в третьем, окончательном, чтении закон предполагает повышение этого порога до 100 тысяч рублей. "Кроме того, исходя из практики самостоятельного предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов, представляется, что такой способ исполнения является наиболее удобным и оперативным для взыскателя", - отмечается в пояснительной записке к документу. По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного речь идет о том, что взыскатель может сам направить исполнительные документы работодателю для удержания денег с должника. Такая практика уже применяется.

Кроме того, такой порядок выгоден самому должнику, так как не нужно уплачивать сбор в размере 7% от долга.

Власть Работа власти Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума
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