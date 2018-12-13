Госдума увеличила размер долга для принудительного взыскания

Сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, повышающий порог задолженности, при которой может начаться ее принудительное взыскание.

Напомним, что по действующим законам долги граждан судебные приставы могут удерживать из зарплат, стипендий, пенсий и иного дохода. При этом сумма долга должна составлять не менее 25 тысяч рублей.

Принятый в третьем, окончательном, чтении закон предполагает повышение этого порога до 100 тысяч рублей. "Кроме того, исходя из практики самостоятельного предъявления взыскателем исполнительного документа по месту получения должником доходов, представляется, что такой способ исполнения является наиболее удобным и оперативным для взыскателя", - отмечается в пояснительной записке к документу. По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного речь идет о том, что взыскатель может сам направить исполнительные документы работодателю для удержания денег с должника. Такая практика уже применяется.

Кроме того, такой порядок выгоден самому должнику, так как не нужно уплачивать сбор в размере 7% от долга.