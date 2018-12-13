Госдума вводит контроль снятия наличных по картам иностранных банков

Перечень банков, операции по картам которых будут контролироваться, определит Росфинмониторинг. Он сможет оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания. Или же убирать их из перечня.

Банки будут обязаны не позднее трех рабочих дней представлять в Росфинмониторинг данные о дате и месте совершения операции по снятию наличных, сумме, номере платежной карты, а также сведения о держателе платежной карты.

Благодаря нововведению, станет возможным анализировать финансовые потоки и предотвращать попытки финансирования террористов и экстремистов, а также отмывание денег, полученных преступным путем.

Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ.

В соответствии с действующими правилами, банки должны информировать надзорное ведомство об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн рублей.