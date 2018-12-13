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Рубрика: В мире

Гражданина РФ Никулина перевели из тюрьмы в клинику Лос-Анджелеса

Обвиняемого в хакерских атаках россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США, перевели в клинику Лос-Анджелеса. Там будет проведена психиатрическая экспертиза, которая завершится в течение января.

В Москве судят банду хакеров, укравших миллиард

Ранее судья постановил направить Никулина на медицинское обследование, чтобы врачи приняли решение о том, в состоянии ли он предстать перед судом. Это произошло после того как россиянин отказался подчиняться другим распоряжениям, в том числе отказался признавать свою вину.

Адвокат задержанного Аркадий Бух рассказал, что новые "условия содержания неплохие", передает ТАСС.

Власти США обвиняют россиянина в совершении сразу нескольких преступлений. Среди них хакерские атаки на американские объекты, а также кража личных данных. Россия также его разыскивала за незаконное извлечение средств граждан в социальных сетях.

В мире США Происшествия Правосудие Хакерские атаки
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