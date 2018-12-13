Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека

Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.

"Мы не планируем пока переходить просто на кешбэк, потому что мы видим, что для банка нашего размера - это проблема с учетом маркетинговых механизмов, которые позволяют одно, а рекламируют другое", - цитирует ТАСС главу банка Германа Грефа.

При этом, несмотря на убыточность, программа "Спасибо", по которой можно обменивать на бонусы накопленные за покупки баллы, будет развиваться и дальше. По словам Грефа, в рамках этой программы банк будет обязан выплатить не менее 25 млрд рублей.