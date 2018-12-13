Истребитель упал в океан во время учений нацгвардии США на Гавайях

Истребитель Hawker Hunter, задействованный в учениях подразделения ВВС национальной гвардии США, упал в океан. Инцидент произошел в среду на Гаваях. Пилоту далось катапультироваться, он госпитализирован.

По данным агентства Associated Press, самолетом управлял гражданский летчик, который по контракту с нацгвардией принимал участие в учениях Sentry Aloha. Всего в маневрах было задействовано 800 человек и около 30 самолетов, пишет ТАСС.

Истребитель рухнул в океан близ острова Оаху, на котором расположена столица Гонолулу. Из-за происшествия все вылеты из международного аэропорта Гонолулу были приостановлены.

Hawker Hunter - это британский истребитель. Их производство было прекращено в 1970-х годах. По данным Associated Press, Великобритания активно экспортировала эти самолеты. В разное время они применялись военно-воздушными силами более 20 государств.