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13.12.2018 14:54
Рубрика: В мире

Итальянского Робинзона выселяют с острова

Текст: Юрий Когалов
Фото: youtube Фото: youtube
Фото: youtube

Мауро Моранди, проведший почти 30 лет на необитаемом острове в Средиземном море и более известный как итальянский Робинзон, может в ближайшее время лишиться своей хижины. Руководство национального парка архипелага Ла-Маддалена (к северо-востоку от Сардинии) требует от него покинуть остров Буделла, чтобы провести там восстановительные работы (многочисленные туристы вывезли огромное количество песка с его знаменитого розового пляжа). Постройку же, где живет Моранди, предполагается снести.

Фото: МЧС России по Хакасии/ТАСС
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Это уже не первая попытка "выселить" современного Робинзона с острова, который несколько лет назад перешел в собственность национального парка. Однако в 2017 году Моранди удалось собрать 18 тысяч подписей под онлайн-петицией, и он был "помилован" тогдашним руководством парка. В этот раз также было создано обращение на имя министра окружающей среды и защиты суши и моря Италии Серджо Косты, однако пока его поддержали лишь 2,5 тысячи человек.

На Буделли Моранди поселился в 1989 году. Когда-то он был учителем физкультуры в Модене, но решил оставить городскую жизнь и стать отшельником. Изначально он планировал отправиться в Полинезию на катамаране и поселиться там, однако судьба занесла его на Буделли (тут он потерпел кораблекрушение), и он влюбился в местную природу. Так совпало, что в тот момент пропал хранитель острова, и Моранди подал заявку на его замену. С тех пор остров он не покидал, защищая его от туристов и очищая от мусора, который они оставляют.

Фото: REUTERS
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В отличие от Робинзона Крузо 79-летний Моранди поддерживает связь с миром, регулярно рассказывая в соцсетях о своей жизни и делясь с подписчиками великолепными фотографиями. Большую часть года он проводит фактически один, компанию Моранди составляют пять кошек и две курицы, лишь летом сюда заплывают туристы, хотя в последнее время высаживаться на острове без разрешения парка и сопровождения гида запрещено.

Собирать свои вещи мужчина не спешит в надежде, что руководство национального парка архипелага Ла-Маддалена все же оценит его многолетние усилия по защите пляжа.

В мире Европа Италия
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