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13.12.2018 17:48
Рубрика: Спорт

Юрлова-Перхт стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Текст: Данила Жиляев
В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км, третье место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Несмотря на то, что наша спортсменка не смогла финишировать выше, значимость ее результата трудно переоценить. "Бронза" Юрловой-Перхт стала первой медалью для женской сборной России на этапах Кубка мира за два года - в последний раз россиянка оказывалась на пьедестале на этапе КМ 17 декабря 2016 года. Тогда Татьяна Акимова стала третьей в пасьюте.

Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU

Юрлова-Перхт преодолела дистанцию без промахов, отстав на 24,4 секунды от первого места. Победительницей стала итальянка Доротея Вирер, показав время 21:04,9 секунды. Второе место, отстав лишь на 0,4 секунды, заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен.

Отметим также, что в топ-10 вошла еще одна представительница России. Ирина Старых пришла к финишу девятой, отстрелявшись без промахов, а ходом уступив победительнице 47,5 секунды.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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