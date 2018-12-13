Юрлова-Перхт стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км, третье место заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт.

Несмотря на то, что наша спортсменка не смогла финишировать выше, значимость ее результата трудно переоценить. "Бронза" Юрловой-Перхт стала первой медалью для женской сборной России на этапах Кубка мира за два года - в последний раз россиянка оказывалась на пьедестале на этапе КМ 17 декабря 2016 года. Тогда Татьяна Акимова стала третьей в пасьюте.

Юрлова-Перхт преодолела дистанцию без промахов, отстав на 24,4 секунды от первого места. Победительницей стала итальянка Доротея Вирер, показав время 21:04,9 секунды. Второе место, отстав лишь на 0,4 секунды, заняла представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен.

Отметим также, что в топ-10 вошла еще одна представительница России. Ирина Старых пришла к финишу девятой, отстрелявшись без промахов, а ходом уступив победительнице 47,5 секунды.