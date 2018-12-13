Иван Валентик назвал самый криминальный лесной регион России

На 40 процентов снизился объем незаконно заготовленной древесины в Иркутской области, сообщил последние данные мониторинга ситуации заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Валентик.

На "деловом завтраке" в "Российской газете" ему показали сюжет из сибирского региона, подготовленный нашими собкорами. Водитель лесовоза Сергей Демидов рассказал о тех нарушениях, которые допускают лесозаготовители. Если раньше отработанные делянки убирали так, что на них можно было играть в футбол, то теперь вывозят только ценную древесину, а все остальное гниет на месте. И гнить будет долго, говорит сибиряк, ничего расти на этой делянке не будет. Да и для пожаров - раздолье.

Сергей Демидов просил законодательно обязать заготовителей вывозить только хлыстами, и потом уже отделять ценную древесину. А остальное, например, пилить на дрова для населения. Раньше, напомнил он, за всем этим следили лесники, теперь их мало - прошло массовое сокращение.

"Все это уже предусмотрено законодательством", - проинформировал Иван Валентик. Сегодня, уточнил он, технология лесозаготовки, лесосечных работ не предполагает, чтобы на делянке оставляли как нижнюю комлевую часть ствола, так и вершинную. Предусмотрена полная очистка делянок от всех порубочных остатков. "То есть вопрос не в том, что этого нет в законодательстве, - делает вывод глава Рослесхоза, - а в том, что закон не исполняется на этой территории. Иркутская область - наиболее криминогенная часть территории нашей страны в лесном секторе. Если мы возьмем за сто процентов все объемы и случаи незаконных рубок в Российской Федерации, то 65 процентов - Иркутская область. Это действительно очень сложная территория".

Именно поэтому, напомнил Валентик, в Иркутской области в 2017 году начали "пилотный проект по чипированию - маркировке - всей древесины, по введению электронного сопроводительного документа на поставку каждой партии".

Каковы же результаты?

"Кроме введения электронного сопроводительного документа был принят региональный закон о создании пунктов приема и отгрузки древесины, заключены соглашения с Федеральной таможенной службой, с РЖД, - перечисляет Валентик. - И вот последние отчетные данные: примерно на 40 процентов снижен объем незаконно заготовленной древесины в Иркутской области".

Но чтобы окончательно навести там порядок, действительно требуются системные меры, соглашается глава Рослесхоза. Обязательно надо восстанавливать численность лесных инспекторов. "Без этого, - говорит он, - порядок нам не навести".

И напомнил, что до 1988 года (до реформы в лесной сфере) в лесной охране работали около 120 тысяч человек. Эти люди работали и жили в лесу - в лесничествах, на кордонах. Занимались лесохозяйственными мероприятиями, противопожарной профилактикой, защищали лес, заботились о нем. В 2005 году таких людей осталось только 700 тысяч человек.

Потом были поправки в Лесной кодекс, которые передали полномочия по лесам на региональный уровень. "Губернаторы наделили полномочиями по лесному надзору 12 тысяч человек, - вспоминает Валентик. - Стало в десять раз меньше, если сравнивать с 1988 годом! Потом пошел процесс постепенного роста численности лесного инспекторского состава. Сегодня их 24 тысячи человек. Но этого явно недостаточно".

И рассказ Сергея Демидова как раз об этом и говорит, резюмирует замминистра: "Абсолютно правильно было сказано, что сегодня значительное количество лесных угодий передано арендаторам, которые неправильно ведут работы". А проконтролировать их порой просто некому.