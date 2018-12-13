В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:
1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств (приложение N 2).
2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств и пояснительную записку к ним.
3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные документы (материалы) в редакции средств массовой информации для опубликования.
Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
Э. Памфилова
Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина
Приложение N1
Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года