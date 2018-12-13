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13 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7743 (280)

Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. N 192/1477-7 г. Москва "Об Отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, и Сведениях о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств"

Дата подписания 5 декабря 2018 г.
Опубликован 13 декабря 2018 г.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет:

1. Одобрить Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года (приложение N 1), и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств (приложение N 2).

2. Представить палатам Федерального Собрания Российской Федерации Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств и пояснительную записку к ним.

3. Опубликовать Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года, и Сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств в официальном печатном органе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - журнале "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации" и официальном сетевом издании "Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", а также передать указанные документы (материалы) в редакции средств массовой информации для опубликования.

Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Э. Памфилова

Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М. Гришина

Приложение N1

Отчет Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 9 сентября 2018 года


 

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