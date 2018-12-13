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13.12.2018 19:25
Рубрика: Общество

Как разводятся в разных странах мира

Законодательная инициатива депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова по изменению бракоразводного процесса всколыхнула российское общество и сподвигла журналистов "Вечерней Москвы" на выяснение особенностей расторжения браков в других странах.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Оказалось, например, что самая суровая бракоразводная процедура существует вовсе не в ближневосточных монархиях, как можно было предположить, а на Филиппинах. Там опротивевшие друг другу супруги, чтобы жить счастливо врозь, должны получить разрешение от Сената страны или от известного своей эксцентричностью президента Дутерте.

Германские законодатели действуют помягче, хотя и их законы нацелены на то, чтобы дать рассыпающейся чете второй шанс. Для этого жаждущим развода мужу и жене дают т.н. "год разлуки", большой промежуток времени, в течение которого они должны таки пожить вместе и хорошенько обдумать свое решение. И даже после официального расторжения передумавшим и затосковавшим друг по другу экс-супругам дается шанс вновь "возобновить брак при наличии обоюдного желания".

Примечательно, что современное брачное законодательство нацелено на сохранение ячейки государства и, соответственно, усложнении процедуры развода. А ведь совсем недавно, в средние века, в Уэльсе для развода одному из супругов достаточно было просто перепрыгнуть через метлу у входной двери, а в Черногории - разрезать при свидетелях веревку.

Фото: Олеся Курпяева
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Напомним, что в четверг 13 декабря депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил внести три изменения в бракоразводный процесс. Во-первых, предлагается возложить оплату судебных издержек на инициатора развода. То есть, на виновника развода, которым может в итоге оказаться любая из сторон, а не на истца. Второе и третье предложения касаются материальных вопросов. Предлагается ввести мораторий на любые действия с общим имуществом супругов до достижения их детьми 18 лет, а уплату налога на имущество, находящегося под мораторием, переложить на виновника развода.

Общество Семья и дети Семейное законодательство
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