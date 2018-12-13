Новости

Евгений Миронов о вандалах, испортивших мемориальную доску Солженицыну 12:59
В Башкирии произошло ДТП из-за выпавшей из грузовика арматуры 12:56
Видео: гитарист Cannibal Corpse взорвал дом и напал с ножом на полицию 12:52
В Подмосковье женщине пригрозили расправой за отказ от "крыши" 12:51
Ученые Беларуси и Карелии договорились о совместных проектах 12:50
Под Владимиром установят доску Солженицыну взамен разбитой 12:46
Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании терроризма 12:43
Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России 12:41
Загорелся ТЦ "Мега Белая дача" 12:40
Николая Баскова обнаружили во вселенной Marvel 12:40
Ведущая "Дома-2" помогла собрать деньги на квартиру челябинцу 12:40
Предпенсионерам помогут освоить новую профессию без потери работы 12:39
В МИД РФ оценили резолюцию ЕП по "Северному потоку-2" 12:33
Видео: Корвет Балтфлота отстрелялся из "Редута" 12:33
Названа древнейшая профессия на Земле 12:30
Названы десять самых популярных фильмов 2018 года 12:30
Audi отзывает 7 тысяч автомобилей из-за брака 12:18
В Крыму начались масштабные учения морпехов и береговой обороны ЧФ 12:17
Депутат предложил обязать изменников платить за развод 12:14
Минск призвал решать спорные вопросы только путем переговоров 12:07
Захарова: Москва зеркально ответит на санкции Литвы 12:04
В Благовещенске СК заинтересовался перевязками скотчем в больнице 11:59
В Петербурге незаконные банкиры "отмыли" миллиард рублей 11:55
Малкин не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Чикаго" 11:49
СК обнародовал видео наезда Mercedes на полицейского в Челябинске 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 12:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Депутат предложил обязать изменников платить за развод

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Кардинально изменить существующие нормы при разводах предложил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Свои инициативы парламентарий уже направил в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщили "РГ" в аппарате депутата, в пакете предложений три поправки.

В России установят порядок общения детей с родителями после развода

Во-первых, депутат предлагает обязать оплачивать судебные издержки при бракоразводном процессе его инициаторов. Причем, речь не обязательно должна идти об истцах, по мнению Петрова, платить должна та сторона, из-за которой пара вообще разводится.

Речь идет о тех, кто совершает домашнее насилие или изменяет. В таких случаях в суд подает, как правило, пострадавшая сторона.

Вторая норма касается недвижимости супругов. Депутат считает необходимым ввести мораторий на любые действия с общим имуществом супругов до достижения из детьми 18 лет. Третья идея вытекает из этой нормы: налог на имущество, находящееся под мораторием предлагается заставить платить инициатору развода до совершеннолетия детей.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата
МИД: Отношение к Бутиной в США напоминает "средневековую инквизицию"
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста
Кремль оценил американскую резолюцию против "Северного потока - 2"