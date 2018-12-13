Канада потеряла связь с еще одним своим гражданином в Китае

Власти КНР могли задержать еще одного гражданина Канады. Об этом заявила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, выступая перед журналистами.

По ее словам, ранее с МИД связался гражданин Канады, сообщив, что ему задавали вопросы китайские официальные лица, и с тех пор с мужчина пропал. Фриланд подчеркнула, что сейчас дипломаты пытаются установить местонахождение канадца и "поднимали этот вопрос в разговоре с китайскими официальными лицами", - цитирует ТАСС.

Фриланд не уточнила, кем является пропавший канадец: бизнесменом, туристом или дипломатом. "Это персональная и, возможно, деликатная ситуация, я уважаю право на личную жизнь этого человека и его семьи", - пояснила министр.

Она также подтвердила задержание в Китае бывшего канадского дипломата Майкла Джона Коврига, который подозревается в подрыве национальной безопасности КНР. Фриланд отметила, что власти двух стран "продолжают обсуждать эту ситуацию".

В последнее время отношения Китая и Канады обострись на фоне задержания канадскими властями финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов и обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана. Верховный суд Британской Колумбии принял решение выпустить ее под залог.