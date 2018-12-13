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13.12.2018 20:15
Рубрика: Власть

Кириенко: Проверка по делу "Нового Величия" началась после поручения Путина

Текст: Айсель Герейханова

Первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что проверка по уголовному делу в отношении участников молодежной организации "Новое величие" уже началась. Он заявил, что все поручения президента выполняются немедленно. "Поэтому, как только дано поручение, запрос документов по всем поручениям президента происходил уже прямо во вторник. Руководители ведомств поручения президента слышат в прямом эфире, мы даже не успеваем оформить письменно документ, люди его слышат и начинают делать", - пояснил представитель Кремля журналистам в четверг на полях форума "Проектория".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, что ранее Владимир Путин на встрече с новым составом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал разобраться в ряде обстоятельств, связанных с делами организаций "Новое величие" и "Сеть".

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