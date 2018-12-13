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13.12.2018 14:48
Рубрика: Спорт

Кирилл Пригода выиграл "золото" ЧМ с рекордом мира

Текст: Анна Козина (Ханчжоу)
Российский пловец Кирилл Пригода завоевал для сборной России первое "золото" на чемпионате мира по короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

На дистанции 200 м брассом Пригода финишировал с результатом 2.00,16 и установил новый мировой рекорд. Предыдущее мировое достижение принадлежало немцу Марко Коху, который на этот раз стал третьим.

Кирилл поделился своими эмоциями после победы.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Кирилл, ожидали от себя таких скоростей? Тем более после пятого места на стометровке брассом?

Кирилл Пригода: Когда выходил на старт на сотне, знал, что будет непросто, что будет борьба, но в голове где-то после полуфинала повесил себе медаль на шею. Знал, что так нельзя, но это само началось. Но 200 м - моя коронная дистанция на короткой воде. Может, правильно подготовился. Может, закрыл глаза и моделировал, как нужно плыть. Я всем доволен. Рад, что установил мировой рекорд.

У вас есть "бронза" летнего чемпионата мира, но в Китае вы взяли первое личное "золото". Это прорыв?

Кирилл пригода: Последние годы заставлял держать себя в колее, в ежовых рукавицах. Не скажу, что сейчас планирую отдохнуть, но буду продолжать работать. Это короткая вода. Весь задел идет на длинную воду. Буду работать, чтобы суметь повторить этот рекорд в далеком или недалеком будущем на длинной воде.

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