Кирилл Пригода выиграл "золото" ЧМ с рекордом мира

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал для сборной России первое "золото" на чемпионате мира по короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

На дистанции 200 м брассом Пригода финишировал с результатом 2.00,16 и установил новый мировой рекорд. Предыдущее мировое достижение принадлежало немцу Марко Коху, который на этот раз стал третьим.

Кирилл поделился своими эмоциями после победы.

Кирилл, ожидали от себя таких скоростей? Тем более после пятого места на стометровке брассом?



Кирилл Пригода: Когда выходил на старт на сотне, знал, что будет непросто, что будет борьба, но в голове где-то после полуфинала повесил себе медаль на шею. Знал, что так нельзя, но это само началось. Но 200 м - моя коронная дистанция на короткой воде. Может, правильно подготовился. Может, закрыл глаза и моделировал, как нужно плыть. Я всем доволен. Рад, что установил мировой рекорд.

У вас есть "бронза" летнего чемпионата мира, но в Китае вы взяли первое личное "золото". Это прорыв?



Кирилл пригода: Последние годы заставлял держать себя в колее, в ежовых рукавицах. Не скажу, что сейчас планирую отдохнуть, но буду продолжать работать. Это короткая вода. Весь задел идет на длинную воду. Буду работать, чтобы суметь повторить этот рекорд в далеком или недалеком будущем на длинной воде.