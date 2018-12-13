Двумя бронзовыми медалями пополнилась копилка сборной России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева и Розалия Насретдинова финишировали третьими в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем с результатом 1.28,73, уступив голландцам (1.28,51) и американцам, которые попутно обновили мировой рекорд (1.27,89). На третью ступеньку пьедестала также поднялся Климент Колесников. Он показал третье время на дистанции 100 м на спине - 49,40 секунды. Победу одержал американец Райан Мерфи (49,23). Китаец Сюй Цзяюй стал вторым (49,26). Кстати, не так давно он перебил рекорд мира Колесникова (48,48 против 48,90). Однако сейчас все призеры даже не приблизились к этим цифрам.

Климент остался недоволен. На счету нашего 18-летнего пловца целая коллекция юниорских медалей, олимпийских побед и мировых рекордов. На своем первом взрослом чемпионате Европы в Глазго в августе этого года он выиграл три "золота". В Ханчжоу у него пока "бронза" на личной стометровке на спине и "серебро" в составе эстафеты 4х100 м вольным стилем. Колесников с его взрослыми секундами и юношеским максимализмом говорит, что способен на большее.

Климент, ты завоевал первую взрослую медаль ЧМ в индивидуальном заплыве, а эмоций особых нет. Почему?

Климент Колесников: Хотелось, чтобы она была другого достоинства. Рассчитывал на лучшее место. По ощущениям мог показать более высокий результат. Но, к сожалению, снова врезался в разделитель дорожек. То же самое случилось в утренней квалификации. Здесь, в Китае, немного неудобный бассейн для спинистов - он закругленный. Я далеко не первый, кто заметил этот недостаток. Может, мне не хватило концентрации, не проконтролировал ситуацию. Может, не хватило тренировок именно в этом бассейне, чтобы привыкнуть, приспособиться к его особенностям. Но не буду оправдываться. Это не первый неудачный потолок в моей карьере и не последний. К тому же все были в равных условиях. Хочется продолжить работать, чтобы показать, что я могу намного больше, чем сейчас.

После серебряного финиша в кролевой эстафете накануне были такие же мысли?

Климент Колесников: Было обидно, что заняли второе место. Я снялся с дистанции 200 м комплексом, настраивался на эстафету, хотел помочь команде. Мы же собирались побить рекорд мира. Все были на взводе. Наверное, после финиша каждый из нас винил себя за какую-то мелочь. Я проиграл американцу совсем чуть-чуть - 0,08 секунды. Понимаю, что можно было отыграть их везде - на старте, на повороте. Ребята сказали, что я буду плыть четвертый этап. Сначала подумал, что есть спортсмены и поопытнее. Тот же Владимир Морозов. Но потом взял ответственность на себя. Расстроен, что не сложилось, но надо двигаться дальше. Каждое поражение очень мотивирует. Даже сильнее, чем победа. Каждый раз, когда касаешься бортика не первым, хочется это исправить.

Ты боролся в одном заплыве с китайцем, который "украл" у тебя рекорд мира на сотне. Он стал более принципиальным соперником для тебя?

Климент Колесников: Будем биться с ним. Но не хочу акцентировать внимание на соперниках. Не потому, что я ставлю их ниже себя. Конкуренция всегда присутствует. Мы думаем о том, кто плывет по соседней дорожке. Настраиваемся, что нужно всех обыгрывать. Однако в первую очередь я стараюсь больше работать над собой. Надеюсь, что все получится. Мне по силам снова обновить мировой рекорд. Это одна из моих целей.

Задачи на будущее Колесников озвучил. А на этом чемпионате Климент еще будет бороться за медали на дистанциях 100 м комплексом и 50 м на спине, а также в эстафетах. Предварительные заплывы пройдут уже сегодня.

Между тем

С прицелом на Олимпиаду-2020 в сборной России экспериментируют с акклиматизационными сборами. В Китай команда приехала всего за три дня до начала соревнований. На летний чемпионат мира-2019 в Корее собирается прилететь заранее и провести полноценную подготовку.

Вариант с прибытием "под старт" пока дает о себе знать. Особенно тяжело акклиматизацию переносят опытные и возрастные спортсмены.

Например, Владимир Морозов признался, что его организм пока не понимает, где находится: "В пять утра заснул, в час дня встал. Посмотрим, как будет дальше. Есть еще время".