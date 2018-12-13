Новости

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов 01:16
Тереза Мэй сохранила премьерский пост 01:14
"Вильярреал" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Лиги Европы 00:45
Размахивающий топором мужчина задержан в метро Торонто 00:43
Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене 00:38
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем 12.12.2018
Площадь пожара в Сокольниках выросла втрое 12.12.2018
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге 12.12.2018
В Москве загорелся склад с резиной 12.12.2018
Ангела Меркель поддержала продление санкций в отношении России 12.12.2018
Меркель заявила о готовности продлить санкции против РФ 12.12.2018
Посольство РФ в США: Изоляция Бутиной негативно сказывается на ее здоровье 12.12.2018
Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Сирии 12.12.2018
Напавших с гранатой на силовиков ликвидировали в Назрани 12.12.2018
Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы 12.12.2018
Мадуро обвинил Болтона в подготовке покушения на него 12.12.2018
Стало известно состояние раненых при взрыве возле ТЦ силовиков 12.12.2018
В Госдуме наградили пограничников после инцидента в Керченском проливе 12.12.2018
Мадуро высоко оценил итоги встречи с Путиным 12.12.2018
На МКАД столкнулись пять машин 12.12.2018
Рейтинг президента Макрона упал во Франции до минимума 12.12.2018
В Петербурге автоледи протаранила семь машин 12.12.2018
В Назрани от взрыва гранаты пострадали силовики 12.12.2018
В МИД РФ выразили сочувствие пострадавшим во время теракта в Страсбурге 12.12.2018
Под Саратовом пьяный полицейский насмерть сбил женщину 12.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
13.12.2018 00:35
Рубрика: Спорт

Как за каменной спиной

Климент Колесников выиграл "бронзу" чемпионата мира и пообещал вернуть свой рекорд на стометровке
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск №7743 (280)
Двумя бронзовыми медалями пополнилась копилка сборной России на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходит в китайском Ханчжоу.

Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева и Розалия Насретдинова финишировали третьими в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем с результатом 1.28,73, уступив голландцам (1.28,51) и американцам, которые попутно обновили мировой рекорд (1.27,89). На третью ступеньку пьедестала также поднялся Климент Колесников. Он показал третье время на дистанции 100 м на спине - 49,40 секунды. Победу одержал американец Райан Мерфи (49,23). Китаец Сюй Цзяюй стал вторым (49,26). Кстати, не так давно он перебил рекорд мира Колесникова (48,48 против 48,90). Однако сейчас все призеры даже не приблизились к этим цифрам.

Климент остался недоволен. На счету нашего 18-летнего пловца целая коллекция юниорских медалей, олимпийских побед и мировых рекордов. На своем первом взрослом чемпионате Европы в Глазго в августе этого года он выиграл три "золота". В Ханчжоу у него пока "бронза" на личной стометровке на спине и "серебро" в составе эстафеты 4х100 м вольным стилем. Колесников с его взрослыми секундами и юношеским максимализмом говорит, что способен на большее.

Климент, ты завоевал первую взрослую медаль ЧМ в индивидуальном заплыве, а эмоций особых нет. Почему?

Президент ВФП: На ЧМ по плаванию команда у нас будет боеспособная

Климент Колесников: Хотелось, чтобы она была другого достоинства. Рассчитывал на лучшее место. По ощущениям мог показать более высокий результат. Но, к сожалению, снова врезался в разделитель дорожек. То же самое случилось в утренней квалификации. Здесь, в Китае, немного неудобный бассейн для спинистов - он закругленный. Я далеко не первый, кто заметил этот недостаток. Может, мне не хватило концентрации, не проконтролировал ситуацию. Может, не хватило тренировок именно в этом бассейне, чтобы привыкнуть, приспособиться к его особенностям. Но не буду оправдываться. Это не первый неудачный потолок в моей карьере и не последний. К тому же все были в равных условиях. Хочется продолжить работать, чтобы показать, что я могу намного больше, чем сейчас.

После серебряного финиша в кролевой эстафете накануне были такие же мысли?

Климент Колесников: Было обидно, что заняли второе место. Я снялся с дистанции 200 м комплексом, настраивался на эстафету, хотел помочь команде. Мы же собирались побить рекорд мира. Все были на взводе. Наверное, после финиша каждый из нас винил себя за какую-то мелочь. Я проиграл американцу совсем чуть-чуть - 0,08 секунды. Понимаю, что можно было отыграть их везде - на старте, на повороте. Ребята сказали, что я буду плыть четвертый этап. Сначала подумал, что есть спортсмены и поопытнее. Тот же Владимир Морозов. Но потом взял ответственность на себя. Расстроен, что не сложилось, но надо двигаться дальше. Каждое поражение очень мотивирует. Даже сильнее, чем победа. Каждый раз, когда касаешься бортика не первым, хочется это исправить.

Ты боролся в одном заплыве с китайцем, который "украл" у тебя рекорд мира на сотне. Он стал более принципиальным соперником для тебя?

Климент Колесников: Будем биться с ним. Но не хочу акцентировать внимание на соперниках. Не потому, что я ставлю их ниже себя. Конкуренция всегда присутствует. Мы думаем о том, кто плывет по соседней дорожке. Настраиваемся, что нужно всех обыгрывать. Однако в первую очередь я стараюсь больше работать над собой. Надеюсь, что все получится. Мне по силам снова обновить мировой рекорд. Это одна из моих целей.

Задачи на будущее Колесников озвучил. А на этом чемпионате Климент еще будет бороться за медали на дистанциях 100 м комплексом и 50 м на спине, а также в эстафетах. Предварительные заплывы пройдут уже сегодня.

Между тем

С прицелом на Олимпиаду-2020 в сборной России экспериментируют с акклиматизационными сборами. В Китай команда приехала всего за три дня до начала соревнований. На летний чемпионат мира-2019 в Корее собирается прилететь заранее и провести полноценную подготовку.

Вариант с прибытием "под старт" пока дает о себе знать. Особенно тяжело акклиматизацию переносят опытные и возрастные спортсмены.

Например, Владимир Морозов признался, что его организм пока не понимает, где находится: "В пять утра заснул, в час дня встал. Посмотрим, как будет дальше. Есть еще время".

Спорт Виды спорта Водный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший адвокат Трампа получил три года тюрьмы
Песков ответил на слова Порошенко про войну
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям