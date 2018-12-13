Колесников: После юниорского рекорда мира почувствовал уверенность

Новости

Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода 21:04
Беглую директора турфирмы депортировали из Индонезии в Россию 20:57
ФСБ пришла с обысками в Петербургский университет гражданской авиации 20:55
Под Курском четыре человека погибли в лобовом ДТП 20:49
Путин пересказал разговор с Ельциным о преемнике в 1999 году 20:39
Посол Израиля на Украине возмущен объявлением "года Бандеры" во Львове 20:35
Путин пообещал ускорить поправки в закон о госзакупках для театров 20:24
Кириенко: Проверка по делу "Нового Величия" началась после поручения Путина 20:15
В Волгограде водитель сбил на переходе троих подростков и скрылся 20:03
Видео: В Крыму в декабре выпал град 19:57
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Вильярреалом" 19:54
Николай Басков прокомментировал свое появление в комиксах Marvel 19:50
Экс-замдиректора ЦРУ награжден за "создание поместной церкви" на Украине 19:44
Сотрудники ГИБДД станут регистрировать автомобили в МФЦ 19:44
Сальников: Победа Пригоды даст импульс всей команде 19:35
Снегопад в Москве потеряет интенсивность к ночи 19:26
Как разводятся в разных странах мира 19:25
Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Псковом 19:24
Число госпитализированных учеников лицея на Кубани увеличилось до 16 19:23
Бокетти сделал признание перед матчем с "Вильярреалом" 19:20
Ливия просит Россию поделиться опытом в подготовке военных 19:09
Пентагон начал испытания винтовки, которая легко разрывает бронежилет 19:01
Башар Асад озвучил, сколько нужно средств на восстановление Сирии 18:47
Джордж Мартин пообещал написать концовку "Игры престолов" 18:46
Путин назвал важным вопрос оптимизации числа гостеатров 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 20:06
Рубрика: Спорт

Колесников: После юниорского рекорда мира почувствовал уверенность

Текст: Анна Козина (Ханчжоу)
Российский пловец Климент Колесников завоевал очередную медаль на чемпионате мира в Китае, а также стал автором юниорского рекорда мира.
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Вместе с Олегом Костиным, Розалией Насретдиновой и Марией Каменевой он завоевала "бронзу" в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (1.37,33). Напомним, что на счету Клима также есть "серебро" в эстафете 4х100 м вольным стилем, а также "бронза" на стометровке на спине. Кроме того, в полуфинальном заплыве на 100 м комплексом он установил юниорский рекорд мира - (50,90).

О задачах на финал Колесников рассказал корреспонденту "РГ".

Фото: AP
Климент Колесников: Родители - залог успеха спортсмена

Климент, юниорских рекордов мира у тебя не счесть, но как отреагировал на этот?

Климент Колесников: Если честно, стараюсь не акцентировать внимание на нем. Еще финал впереди. Рекорд рекордом, но главное принести медаль в копилку сборной.

Но хотя бы чуть-чуть настроение поднялось, ведь после "бронзы" на 100 м на спине ты был не очень доволен собой?

Климент Колесников: Это есть. Почувствовал уверенность на этой дистанции.

Что скажешь о соперниках? Какой борьбы ждать в финале в комплексе и на "полтиннике" на спине, куда ты попал с седьмым результатом?

Климент Колесников: Все ребята готовы, будут бороться за призовые места. Просто так никто не отдаст ничего. И я не исключение.

Спорт Виды спорта Водный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, кто может стать президентом
Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
На границе Крыма и Украины возможны провокации 24-25 декабря
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии
Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата