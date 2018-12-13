Колесников: После юниорского рекорда мира почувствовал уверенность

Российский пловец Климент Колесников завоевал очередную медаль на чемпионате мира в Китае, а также стал автором юниорского рекорда мира.

Вместе с Олегом Костиным, Розалией Насретдиновой и Марией Каменевой он завоевала "бронзу" в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (1.37,33). Напомним, что на счету Клима также есть "серебро" в эстафете 4х100 м вольным стилем, а также "бронза" на стометровке на спине. Кроме того, в полуфинальном заплыве на 100 м комплексом он установил юниорский рекорд мира - (50,90).

О задачах на финал Колесников рассказал корреспонденту "РГ".

Климент, юниорских рекордов мира у тебя не счесть, но как отреагировал на этот?



Климент Колесников: Если честно, стараюсь не акцентировать внимание на нем. Еще финал впереди. Рекорд рекордом, но главное принести медаль в копилку сборной.

Но хотя бы чуть-чуть настроение поднялось, ведь после "бронзы" на 100 м на спине ты был не очень доволен собой?



Климент Колесников: Это есть. Почувствовал уверенность на этой дистанции.

Что скажешь о соперниках? Какой борьбы ждать в финале в комплексе и на "полтиннике" на спине, куда ты попал с седьмым результатом?



Климент Колесников: Все ребята готовы, будут бороться за призовые места. Просто так никто не отдаст ничего. И я не исключение.