Косачев: Резолюция Европарламента - попытка уйти от ответственности

Сейчас в СМИ активно обсуждают, что Европарламент, мол, принял резолюцию с призывом отменить проект "Северный поток - 2". Однако я бы обратил внимание, что документ посвящен не столько газовому проекту (о нем ровно абзац), сколько более широкой теме - утверждению первого отчета о выполнении соглашения об ассоциации ЕС - Украина. То есть того самого соглашения, при помощи которого взорвали внутренний мир на Украине, простимулировали извне госпереворот, после чего европейцы нарушили собственные гарантии конфликтующим сторонам - центральной власти и "майдану", и сегодня всю вину перекладывают на Россию.

В этом контексте резолюция Европарламента - попытка уйти от ответственности за последовавшую после переворота трагедию, унесшую тысячи жизней и расколовшую Украину. Причем уйти от ответственности в том числе и буквально: поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из "страны-агрессора" становятся жизненно важными. Разумеется, это выглядит абсурдом для страны, которая провозгласила курс на разрыв всех возможных связей с соседним государством - но, оказывается, транзит из нее весьма даже желанен, да и торговля растет. Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда.

Поэтому европейцы (причем не бизнес, а политики), напуганные, что им опять придется покрывать серьезную брешь в украинском бюджете, в очередной раз призвали отказаться от "потока", дежурно осудили Россию, но пожурили и Украину: мол, не все сделано для борьбы с коррупцией, а также в части децентрализации и деолигархизации. Критикуют отсутствие ощутимых результатов расследования убийств во время акций протестов на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе, а также убийств журналистов. А еще Киев призвали работать над предупреждением преступлений на почве ненависти к тем или иным социальным группам. Казалось бы, здесь и сказать о русофобии и насильственной дерусификации, которые и привели к нынешним конфликтам? Но нет - Европарламент, оказывается, волнуют последние случаи насилия против представителей народности рома и ЛГБТ-сообщества. Вот действительно, более серьезных проблем у Украины нет.

В целом, очередная "агитка" из уст европарламентариев, похваливших себя за помощь Украине и противодействие России, поощривших Киев европерспективой, причем вопреки реальной позиции ЕС - но политики прекрасно понимают, что когда последний козырь ("безвиз") использован, больше им поддержать своих протеже нечем. "Спасительный круг" Порошенко бросили, но позаигрывали и с народом, покритиковав олигархов и коррупцию. "Всем сестрам по серьгам", а заодно и продемонстрировали атлантическую преданность, поскольку только что Палата представителей Конгресса США также одобрила резолюцию против строительства газопровода "Северный поток - 2".

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.