Косачев: Резолюция Европарламента - попытка уйти от ответственности

Новости

Евгений Миронов о вандалах, испортивших мемориальную доску Солженицыну 12:59
Суд арестовал еще одного участника банды Басаева 12:58
Пожар в ТЦ "Мега Белая дача" потушен 12:57
В Башкирии произошло ДТП из-за выпавшей из грузовика арматуры 12:56
Видео: гитарист Cannibal Corpse взорвал дом и напал с ножом на полицию 12:52
В Подмосковье женщине пригрозили расправой за отказ от "крыши" 12:51
Ученые Беларуси и Карелии договорились о совместных проектах 12:50
Под Владимиром установят доску Солженицыну взамен разбитой 12:46
Появилось видео задержания подозреваемых в финансировании терроризма 12:43
Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России 12:41
Загорелся ТЦ "Мега Белая дача" 12:40
Николая Баскова обнаружили во вселенной Marvel 12:40
Ведущая "Дома-2" помогла собрать деньги на квартиру челябинцу 12:40
Предпенсионерам помогут освоить новую профессию без потери работы 12:39
В МИД РФ оценили резолюцию ЕП по "Северному потоку-2" 12:33
Видео: Корвет Балтфлота отстрелялся из "Редута" 12:33
Названа древнейшая профессия на Земле 12:30
Названы десять самых популярных фильмов 2018 года 12:30
Audi отзывает 7 тысяч автомобилей из-за брака 12:18
В Крыму начались масштабные учения морпехов и береговой обороны ЧФ 12:17
Депутат предложил обязать изменников платить за развод 12:14
Минск призвал решать спорные вопросы только путем переговоров 12:07
Захарова: Москва зеркально ответит на санкции Литвы 12:04
В Благовещенске СК заинтересовался перевязками скотчем в больнице 11:59
В Петербурге незаконные банкиры "отмыли" миллиард рублей 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
В "РГ" пройдет экспертный совет о робототехнике в пищевой промышленности
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
ВС разъяснил, можно ли на материнский капитал купить часть квартиры
13.12.2018 11:14
Рубрика: Власть

Косачев: Резолюция Европарламента - попытка уйти от ответственности

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Сейчас в СМИ активно обсуждают, что Европарламент, мол, принял резолюцию с призывом отменить проект "Северный поток - 2". Однако я бы обратил внимание, что документ посвящен не столько газовому проекту (о нем ровно абзац), сколько более широкой теме - утверждению первого отчета о выполнении соглашения об ассоциации ЕС - Украина. То есть того самого соглашения, при помощи которого взорвали внутренний мир на Украине, простимулировали извне госпереворот, после чего европейцы нарушили собственные гарантии конфликтующим сторонам - центральной власти и "майдану", и сегодня всю вину перекладывают на Россию.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В этом контексте резолюция Европарламента - попытка уйти от ответственности за последовавшую после переворота трагедию, унесшую тысячи жизней и расколовшую Украину. Причем уйти от ответственности в том числе и буквально: поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из "страны-агрессора" становятся жизненно важными. Разумеется, это выглядит абсурдом для страны, которая провозгласила курс на разрыв всех возможных связей с соседним государством - но, оказывается, транзит из нее весьма даже желанен, да и торговля растет. Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда.

Пушков: Резолюция Европарламента по "Северному потоку-2" не критична

Поэтому европейцы (причем не бизнес, а политики), напуганные, что им опять придется покрывать серьезную брешь в украинском бюджете, в очередной раз призвали отказаться от "потока", дежурно осудили Россию, но пожурили и Украину: мол, не все сделано для борьбы с коррупцией, а также в части децентрализации и деолигархизации. Критикуют отсутствие ощутимых результатов расследования убийств во время акций протестов на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе, а также убийств журналистов. А еще Киев призвали работать над предупреждением преступлений на почве ненависти к тем или иным социальным группам. Казалось бы, здесь и сказать о русофобии и насильственной дерусификации, которые и привели к нынешним конфликтам? Но нет - Европарламент, оказывается, волнуют последние случаи насилия против представителей народности рома и ЛГБТ-сообщества. Вот действительно, более серьезных проблем у Украины нет.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Володин оценил решение Европарламента о "Северном потоке-2"

В целом, очередная "агитка" из уст европарламентариев, похваливших себя за помощь Украине и противодействие России, поощривших Киев европерспективой, причем вопреки реальной позиции ЕС - но политики прекрасно понимают, что когда последний козырь ("безвиз") использован, больше им поддержать своих протеже нечем. "Спасительный круг" Порошенко бросили, но позаигрывали и с народом, покритиковав олигархов и коррупцию. "Всем сестрам по серьгам", а заодно и продемонстрировали атлантическую преданность, поскольку только что Палата представителей Конгресса США также одобрила резолюцию против строительства газопровода "Северный поток - 2".

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Москва объявила персоной нон грата словацкого дипломата
Украинская журналистка нарушила правила пребывания в России
МИД: Отношение к Бутиной в США напоминает "средневековую инквизицию"
Госавтоинспекция ввела запрет на внесение поправок в ПДД
Полиция задержала родственников страсбургского террориста