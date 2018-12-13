Косачев: Встречи мировых лидеров должны проходить на равных

Встречи мировых лидеров должны проходить на равных, иначе они не имеют смысла, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал "Интерфаксу" слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи.

"Видимо, господин Болтон пребывает в иллюзии - либо пытается ее навязать, - что подтверждением встреч с президентом США американцы поощряют, а их отменой - наказывают партнеров", - сказал сенатор. Он считает, что это не так по определению. "Саммиты лидеров мировых держав либо готовятся и проходят на равных, либо - при такой постановке вопроса - заведомо утрачивают смысл", - полагает парламентарий.

"Сейчас же ситуация выглядит все более парадоксальным образом: получается, что это уже Киев своими провокациями лишает США свободы маневра и управляет действиями Вашингтона, а не наоборот, как хотелось бы, подозреваю, господину Болтону и иже с ним", - заключил Косачев.