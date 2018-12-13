Косово стоит на пороге создания собственной армии

14 декабря может стать днем создания "армии" самопровозглашенного Косово, чему должно сопутствовать принятие соответствующего парламентского решения о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы. Такое развитие событий вызывает резонные опасения в Белграде, Москве и ООН, где подчеркивают, что это обернется самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом.

Так, президент Сербии Александр Вучич в четверг обсудил складывающуюся ситуацию с главой миссии ООН в Косово и Метохии (UNMIK) Захиром Танином, который также высказал опасения по поводу планов косоваров создать собственную армию.

"Глава UNMIK Танин сказал, что разделяет беспокойство в связи с ситуацией в Косово. Он указал, что письмом генсека ООН от апреля 2014 года подтверждено, что резолюция Совбеза ООН 1244 об урегулировании в Косово и Метохии в силе, и что изменение мандата KFOR невозможно без согласия Совбеза ООН", - отмечается в сообщении пресс-службы Александра Вучича.

Ранее президент Сербии провел консультации с послами России, Китая и США, подчеркнув собеседникам, что кто-то намеренно толкает Сербию и весь Балканский регион к конфликту. В ответ премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай указал, что США, независимо от обстоятельств, будут всегда на стороне Приштины, даже в случае нарушения ей всех основ международного права.

"Сербия не решится послать войска в Косово, - отметил косовар. - Достаточно для сдерживания будет одного американского солдата. США нас в таких ситуациях поддержит".

Складывающаяся ситуация вынуждает все стороны конфликта называть вещи своими именами. И вот уже сегодня Александр Вучич откровенно заявляет, что "все то, что делает Приштина, осуществляется при поддержке США и Великобритании".

Позиция Вашингтона Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Палмер отмечает, что Вашингтон, несмотря на резонные протесты со стороны Белграда и Москвы, полностью поддерживает постепенную и открытую трансформацию Косовских сил безопасности (КСБ) в полноценные Вооруженные силы.

"Существует взаимопонимание между Соединенными Штатами Америки и Косово о том как этот процесс должен развиваться", - указывает политик.

Он также добавляет, что речь идет о постепенной трансформации КСБ, которая "не завершится в одночасье и неожиданно". Позиция Москвы Российский МИД выразил обеспокоенность тем, что политика властей самопровозглашенного Косово, в частности, намерение создать полноценную "армию" 14 декабря могут обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом. В Москве рассчитывают, что международные Силы для Косово выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно предпримут всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения.

"Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косовоалбанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряженности", - подчеркивают российские дипломаты.

Между тем

Журналисты хорватского портала vecernji.hr посетили новую казарму "Солдаты НАТО" на северо-западе Косово, где планируется уже в ближайшее время развернуть обучение будущих военнослужащих края. Здесь им удалось пообщаться с бригадным генералом Фадилом Хагергёнаем и заместителем командующего бригадой "Волки" Аргендом Локаем, которые сообщили им о том, что власти Косово в ближайшие три года планируют потратить около 300 миллионов евро на закупку вооружения для собственной армии.

"Для нас армия - это все: гордость, честь и достоинство. Мои родители служили в Освободительной армии Косово (ОАК), отстоявшей нас, и теперь у нас та же задача - сохранить свободу и независимость", - подчеркивает Локай.

Эксперт

В интервью "Российской газете" боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отметил, что Вашингтон и Брюссель заинтересованы в приходе к власти в самопровозглашенной республике именно столь противоречивых политиков как Рамуш Харадинай, которые бы помогали Западу влиять на Сербию и вытеснять Россию из региона.

"Западные правительства - это партнеры и соучастники преступлений ОАК (Освободительная армия Косово) и ее командиров, таких как Харадинай, Тачи и других. Вместе они реализовывали "проект Косово", предполагавший изгнание сербов, насильственное создание квазигосударства и институтов управления, которые стали бы прикрытием организованному криминалу, торговле наркотиками и оружием, мобилизации джихадистов для участия в геополитически продуманных войнах в мусульманском мире и свержении режимов. При этом коллективный Запад спускал "своим друзьям" с рук торговлю человеческими органами, а теперь еще более спокойно относится к их воинственной риторике", - отметил эксперт.

По мнению Галияшевича, "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать Харадиная в собственных интересах. А чем же вообще этот политик может быть для них ценен? Только участием в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, и созданием угроз сербской территориальной целостности".

Запад считает, что давление на Сербию - лучший способ сохранить государственность Косово, а также ограничить влияние России на Балканах, подчеркивает он.

Напомним, что 18 октября парламент самопровозглашенного Косово утвердил закон о формировании полноценных вооруженных сил на основе существующих сил безопасности. Из 102 депутатов, присутствовавших на заседании, 101 проголосовал за создание полноценной армии. Партия "Сербский список" покинула зал в знак протеста и против нарушения Резолюции СБ ООН 1244. В Москве и Белграде тогда выразили резонную обеспокоенность происходящими здесь событиями, призывая Запад соблюдать международные договоренности и не провоцировать эскалацию напряженности на Балканах. Так, в соответствии с международными договоренностями Косово может иметь только силы безопасности численностью до 2 тысяч человек. На данном этапе Приштина заявляет о намерении создать полноценную армию численностью 5 тысяч активного состава и до 3 тысяч резервистов.