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13.12.2018 19:09
Рубрика: Власть

Ливия просит Россию поделиться опытом в подготовке военных

Текст: Татьяна Замахина
Ливия надеется на российскую помощь в восстановлении республики, а также заинтересована в получении опыта от России в сфере подготовки военных кадров. Об этом заявил глава Палаты депутатов этой страны Акила Салех Иса на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

- Скажу честно: мы нуждаемся в России, в том, чтобы Россия участвовала в восстановлении нашей страны, в том числе в сфере нефти, железных дорог и всех жизненно важных объектов и проектов, - подчеркнул ливийский спикер, добавив также об интересе к опыту в подготовке военных кадров.

Кроме того, ливийцы заинтересованы в установлении прочных контактов между палатами парламента обеих стран.

Фото: Татьяна Замахина/РГ
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Вячеслав Володин, в свою очередь, подтвердил заинтересованность РФ в развитии отношений с Ливией, которые, согласно его убеждению, должны строиться без двойных стандартов.

- Знаем вас как сторонника развития отношений с Россией и, конечно, нам крайне важно, чтобы такое двустороннее движение и дальше присутствовало в наших отношениях, - сказал он собеседнику.

Володин и Салех подписали соглашение между Госдумой и Палатой депутатов о взаимодействии. Документ предполагает создание постоянно действующей совместной комиссии по сотрудничеству, а также постоянный контакт между комитетами и депутатскими группами.

Парламентарии России и Ливии собираются активно взаимодействовать в рамках международных организаций и конференций, регулярно обмениваться информацией о своей деятельности, а также законодательными актами.

Заседание межпарламентской комиссии будут ежегодными, уточнил Вячеслав Володин, добавив, что от ГД ее работу будет курировать зампред палаты Сергей Неверов.

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