Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что визиты в Боливарианскую республику военных самолетов других стран продолжатся. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась в его микроблоге в Twitter.

Обеспокоенность в связи с прилетом в Венесуэлу российских боевых самолетов выразил президент Колумбии Иван Дуке, по мнению которого, это не является добрым жестом. "Недружественно - это иметь лагеря подготовки наемников, которые есть в Колумбии", - заявил в свою очередь Мадуро, пишет РИА Новости.

В понедельник в международный аэропорт Каракаса прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России.

"Самолеты прилетают и будут прилетать в ближайшие месяцы", - подчеркнул Мадуро, отметив, что визит российской военной авиации соответствует планам сотрудничества двух стран.