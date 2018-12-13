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Рубрика: Власть

Мадуро: Визиты иностранных военных самолетов в Венесуэлу продолжатся

Стратегический ракетоносец Ту-160. Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости Стратегический ракетоносец Ту-160. Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
Стратегический ракетоносец Ту-160. Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что визиты в Боливарианскую республику военных самолетов других стран продолжатся. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которая транслировалась в его микроблоге в Twitter.

Фото: EPA
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Обеспокоенность в связи с прилетом в Венесуэлу российских боевых самолетов выразил президент Колумбии Иван Дуке, по мнению которого, это не является добрым жестом. "Недружественно - это иметь лагеря подготовки наемников, которые есть в Колумбии", - заявил в свою очередь Мадуро, пишет РИА Новости.

В понедельник в международный аэропорт Каракаса прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России.

"Самолеты прилетают и будут прилетать в ближайшие месяцы", - подчеркнул Мадуро, отметив, что визит российской военной авиации соответствует планам сотрудничества двух стран.

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