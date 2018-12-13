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13.12.2018 11:49
Рубрика: Спорт

Малкин не спас "Питтсбург" от поражения в матче с "Чикаго"

Текст: Данила Жиляев

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" Евгения Малкина на выезде играл с "Чикаго". Гости потерпели поражение со счетом 3:6.

Благодаря этому результату "ястребы" прервали неудачную серию, которая насчитывала восемь проигранных матчей кряду. У "Питтсбурга" же игра совершенно не сложилась, и в частности, этот матч оказался крайне неудачным для Малкина. За всю игру он отметился лишь удалением.

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При этом Евгений провел на льду почти 18 минут, заработав показатель полезности "-4" - впервые с 2012 года коэффициент Малкина за игру оказался столь низким. Он, напомним, прямо пропорционален заброшенным или пропущенным голам в то время, когда конкретный хоккеист находится на площадке.

Общий же показатель Евгения за последние девять матчей составляет "-9". Российский форвард явно переживает неудачный период - в этих играх он набрал всего четыре очка, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи.

С аналогичным счетом 3:6 "Даллас" на выезде уступил "Анахайму". Но нападающий гостей Александр Радулов в этой игре, по крайней мере, отметился голом. Отметим также, что после шайбы россиянина во втором периоде его команда вела 3:1, однако до второго перерыва пропустила, а затем полностью провалила концовку: в последние 10 минут встречи "Анахайм" отправил в ворота соперников четыре безответные шайбы.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Евгений Малкин
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