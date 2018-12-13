Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года.)

4633. Книга Абу-ль-хасан али Надви "Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама"/Пер. с английского. - М.:Издательский дом "Ансар", 2006-192с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4634. Брошюра "Ислам - религия единобожия" (Шакурова Мунира, Абуева Халима, Абуева Зайнаб), Мечеть "Рахман", Екатеринбург, на 32 стр. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4635. Брошюра Халида инб Абдурахман аш-Шайи Султан ибн Фахд ар-Рашид "Предсмертный миг"/перевод с арабского: Эльмир Кулиев, второе издание, издательский Дом "БАДР", Москва, 2001, 40 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4636. Газета "СВЕТ ВЕРЫ", N 9 Июль, 2010 Духовно просветительская газета мусульман Иман нуры (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4637. Книга Сайд бин Али бин Вахф аль-Кахтани "Крепость мусульманина; Обращение к аллаху с мольбами; Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне"/Пер. с араб. А.Нирша; указ. К.Кузнецов - 3-е изд., стереотип.- М.: Умма, 2011, 416 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4638. Книга Салих ибн Фаузан аль-Фаузан "Книга Единобожия"/Переводчик З.И. Абу Абдуллах, редактор Мухаммад Абдуллах, Баку - 1998, 132 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4639. Книга Мухаммада ибн Абдул Вахаб "Книга единобожия", Самиздат, формат А4, 183 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4640. Брюшюра Абу Али Аль-Мисри "Мурджииты и их основы", 430, 2009, 18 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4641. Книга "Лицо шиизма" / перевод с арабского книги "Сначала Аллах, потом история. Раскрытие тайн и оправдание пречистых имамов" сейид Хусейн аль-Мусави из числа ученых Неджефа, 126 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4642. Книга Имама ахлю ас-сунна Ахмада ибн Ханбаля "Да смилуется над ним Аллах 164-241 г.х. "Основы сунны"/ подготовил Абу Сухаммад Казахстани, Каир, 2006 г., 76 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4643. Книга Шейха М.С. Аль-Мунаджжид "Слабость веры". - Казань: 2008, 112 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4644. Книга профессора Муххамада али аль-Хашими "Личность мусульманина, в том виде, который стремится придать ей ислам с помощью Корана и Сунны", 4-е издание, перевод на русский язык: кандидат философских наук В.А. Нирша, 414 с. (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4645. Книга Иман Мухйи-д-дин Абу Закарийа бин Шараф ан-Навави "сады праведных"/перевод с арабского А.Нирша. - М.:Издатель Эжаев, 2008 (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 30.06.2014);

4646. Информационный материал, размещенный по интернет-адресу: http://banderivec.ho.ua/index.php?page=pages/zmista/ zmista066 (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.05.2016);

4647. Книга Муслима Ахтямова "Исламский прорыв", размещенная в сети Интернет по сетевому адресу: http://vk.com/docs?oid=18665550 (решение Басманного районного суда города Москвы от 13.07.2015);

4648. Информационный материал интернет-сообщества "DerAngriff!", начинающийся со слов: "Все знают о схожести русни с орками. Но все же, кто из них лучше? Этот вопрос"и оканчивающийся следующими словами - "Даже орки лучше русни. В следующий раз, когда назовете пахомию Мордором - подумайте, не оскорбляете ли вы орков?", размещенный на сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.vk.com/derangriff228 (решение Басманного районного суда города Москвы от 16.07.2015);

4649. Информационный материал интернет-сообщества "DerAngriff!" "Ставь лайк, если считаешь кавказцев и татар арийскими европейскими народами, а русских - отсталыми азиатскими варварами", размещенный на сайте информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.vk.com/derangriff228 (решение Басманного районного суда города Москвы от 16.07.2015);

4650. Информационный материал - текстовый документ под наименованием "Смерть - это не самое худшее", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте "www.jamaattkbr.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);

4651. Печатная продукция Бiблioтека украiнского нацioналiста. Нацioнализм - основа майбутнього справедливого свiтопорядку. Львiв, 1993 (Библиотека украинского националиста. Национализм - основа будущего справедливого устройства мира. Львов, 1993) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);

4652. Текст статьи К. Сазонова под названием "Путин Питеру не простил 26 марта" (она же: "ФСБ убивает своих же граждан из-за падения рейтинга Путина", "Теракт в Питере. Откройте глаза на правду! - политолог", "Теракт в Питере. Откройте глаза на правду!", "Блогер: В связи с падением рейтинга Путина ФСБ убивает своих же граждан", "Теракт в Питере - дело рук ФСБ", "Питер. Теракт. Откройте глаза на правду", "Теракт в Петербурге: откройте глаза") (решение Октябрьского районного суда города Санкт-Петербурга от 28.08.2018);

4653. Печатная продукция выпуски газеты "Нацiя i держава" - N1 (321) 12 сiчня 2010 року (12 января 2010 года); N 2 (322) 20 ciчня 2010 року (20 января 2010 года); N3 (323) 26 сiчня 2010 року (26 января 2010 года); N 4 (324) 2 лютого 2010 року (2 февраля 2010 года); N 5 (325) 9 лютого 2010 року (9 февраля 2010 года); N 6 (326) 16 лютого 2010 року (16 февраля 2010 года); N 7 (327) 23 лютого 2010 року (23 февраля 2010 года); N 8 (328) 2 березня 2010 року (2 марта 2010 года); N 9 (329) 9 березня 2010 (9 марта 2010 года); N 10 (330) 16 березня 2010 року (16 марта 2010 года) N 11 (331) 23 березня 2010 року (23 марта 2010 года); N 12 (332) 30 березня 2010 року (30 марта 2010 года); N 13 (333) 6 квггня 2010 року (6 апреля 2010 года); N 14 (334) 13 квiтня 2010 року (13 апреля 2010 года); N 16 (336) 27 квiтня 2010 року (27 апреля 2010 года); N 17 (337) 11 травня 2010 року (11 мая 2010 года); N 18 (338) 18 травня 2010 року (18 мая 2010 года); N 19 (339) 25 травня 2010 року (25 мая 2010 года); N 20 (340) 1 червня 2010 року (1 июня 2010 года); N 21 (341) 8 червня 2010 року (8 июня 2010 года); N22 (342) 15 червня 2010 року (15 июня 2010 года); N 23 (343) 22 червня 2010 року (22 июня 2010 года); N 24 (344) 29 червня 2010 року (29 июня 2010 года); N 25 (345) 6 липня 2010 року (6 июля 2010 года); N 26 (346) 13 липня 2010 року (13 июля 2010 года);N 27 (347) 20 липня 2010 року (20 июля 2010 года); N 28 (348) 27 липня 2010 року (27июля 2010года); N 29 (349) 3 серпня 2010 року (3 августа 2010 года); N 30 (350) 10 серпня 2010 року (10 августа 2010 года); N 31 (351) 17 серпня 2010 року (17 августа 2010 года); N 32 (352) 25 серпня 2010 року (25 августа 2010 года); N 33 (353) 31 серпня 2010 року (31 августа 2010 года); N 34 (354) 7 вересня 2010 року (7 сентября 2010 года); N 35 (355) 14 вересня 2010 року (14 сентября 2010 года); N 36 (356) 21 вересня 2010 року (21 сентября 2010 года); N 37 (357) 28 вересня 2010 року (28 сентября 2010 года); N 38 (358) 5 жовтня 2010 року (5 октября 2010 года); N 39 (359) 12 жовтня 2010 року (12 октября 2010 года); N 40 (360) 19 жовтня 2010 року (19 октября 2010 года); N 41 (361) 26 жовтня 2010 року (26 октября 2010 года); N 42 (362) 2 листопада 2010 року (2 ноября 2010 года); N 43 (363) 9 листопада 2010 року (9 ноября 2010 года); N 44 (364) 16 листопада 2010 року (16 ноября 2010 года); N 45 (365) 23 листопада 2010 года (23 ноября 2010 года); N46 (366) 30 листопада 2010 года (30 ноября 2010 года); N 47 (367) 7 грудня 2010 року (7 декабря 2010 года) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);

4654. Печатная продукция Данiльян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.I. Нацioнальна безпека Украiни: сутнiсть, структура та напрямки реализацii: Навчальний посiбник. - Харкiв: "ФОЛЮ", 2002. - 285 С. (Национальная безопасность Украины: сущность, структура, направления реализации: Учебное пособие) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);

4655. Печатная продукция Липа Ю. Розподiл Pocii. - Львiв Iнститут народознавства НАН Украiни, 1995. - 148 С. (Раздел России) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);

4656. Видеозапись под названием Spirit of 95 studio - SkinheadS/White Power" ("Спирит оф 95 студио - СкинхедС/Уайт Пауэр") продолжительностью 04 минуты 11 секунд, обнаруженная в социальной сети "ВКонтакте" (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/id161257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);

4657. Видеозапись "Skinhead Girl" ("Скинхед Герл") продолжительностью 02 минуты 03 секунды, обнаруженная в социальной сети "ВКонтакте" (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А.по электронному адресу: http://vk.com/id161257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);

4658. Видеозапись "Skinheads" ("Скинхеде") продолжительностью 04 минуты 26 секунд, обнаруженная в социальной сети "ВКонтакте" (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/id161257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);

4659. Видеозапись "Skinheads" ("Скинхеде") продолжительностью 03 минуты 01 секунда, обнаруженная в социальной сети "ВКонтакте" (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/id161257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);

4660. Видеозапись "Шмели - Moscow skinhead girl" ("Шмели - Москоу скинхед герл"), продолжительностью 02 минуты 23 секунды, обнаруженная в социальной сети "ВКонтакте" (http://vk.com) информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице Артемова И.А. по электронному адресу: http://vk.com/id161257840 (решение Савеловского районного суда города Москвы от 15.03.2016);

4661. Печатная продукция Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. - Вильнюс, 1990 - 240 С. (решение Мещанского районного суда г. Москвы от 24.09.2015);

4662. Печатная продукция Авторханов А.Г. Империя Кремля. - М.: ДИКА-М, 2001 - 478 С. (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);

4663. Текст песни группы "Цирюльня имени Котовского" под названием "Чуркобесы", размер 5,72 МБ, длительность 2 мин. 27 сек. , размещенный в социальной сети "Вконтакте", с сетевым адресом "http://vk.com/den4ikmir, в разделе "Аудиозаписи" по электронному адресу: "http://vk.com/audios49363501", размещенный в социальной сети "ВКонтакте", пользователь которой указал имя Шашков Д.В." (решение Кузьминского районного суда города Москвы от 25.08.2015);

4664. Материал, размещенный в сети "Интернет" по адресу: http://videosme.ru/vilayat-dagestana-video.html (решение Новоуренгойского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 04.04.2016);

4665. Печатная продукция Боровик В. Пора перемагати. - Харкiв: Фолiо, 2006. - 382 С. (Время побеждать) (решение Мещанского районного суда города Москвы от 24.09.2015);

4666. Видеоролик под названием "1488" продолжительностью 09 минут 00 секунд, расположенный по адресу http://vk.com/video124936268_162013138 в социальной сети "ВКонтакте" на странице под именем "Н. Горожанцев" (решение Заречного районного суда Свердловской области от 16.10.2013);

4667. Печатный материал, оформленный в виде брошюры под названием "Последняя битва" (решение Тагилстроевского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 23.04.2014);

4668. Видеофайл: "Арслан Мирзаев. mp4" продолжительностью 9 мин. 14 сек. (URL-адрес: http://vk.com/video16166174_167546235,) (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 29.06.2015);

4669. Видеофайл: "Грязная ложь СМИ. mp4", продолжительностью 7 мин. 18 сек. (URL-адрес: http://vk.com/video16166174_168113676) (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 29.06.2015);

4670. Видеофайл: "Абу Умар Саситлинский - Испытание по уровню имана. mp4" продолжительностью 1 ч. 11 мин. 28 сек. (URL-адрес: http://vk.com/video16166174_168113676) (решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 29.06.2015);

4671. Видеофайл со следующим названием "Последний бой Амира СайфуЛлах Шишани РахимахуЛлах! Тюрьма Алеппо" (размещен11.03.2014 в 23.30 по URL- адресу: http://vk.com\ video 173708710 167920346) (решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 23.04.2015);

4672. Видеофайл со следующим названием "Амир Сайфуллах Шишани До ШАХАДЫ" (размещен 10.03.2014 в 01.17 по URL -адресу: http://vk.com\ video 173708710 167898051) (решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 23.04.2015);

4673. Брошюра "Сорок хадисов Ан-Навави", русский перевод под руководством доктора технических наук A.M. Хамди (решение Невьянского районного суда Свердловской области от 24.08.2014);

4674. Аудио- и видеоматериалы, размещенные на персональной странице "Димас Волошин в социальной сети "ВКонтакте", а именно: видеофайл "0аbс3bII50сс- 136345083.vk.flv", видеофайл "0ba556dbel.flv", аудиофайл "3bdca2a5ae72.mp3", видеофайл "3d5976833e03-81899545.vk.flv", видеофайл "7abd2853fl.flv", видеофайл "8се707с41534-66234873.vk.flv", видеофайл "9ba749cb04.240.mp4", видеофайл "13e3130ed5.240.mp4", видеофайл "21db5217fbf9-1114205095 .vk.flv", видеофайл "23edb54be47e-134611442.vk.flv", аудиофайл "35ac8512a9aa.mp3", аудиофайл "235dc10525c3.mp3", видеофайл "823fd39314.240.mp4", видеофайл "01526a0a5af2-107280514.vk.flv", видеофайл "b785896f56d8-118227305. vk.flv", видеофайл "c7095125dI93-242724.vk.flv", аудиофайл "cb9eaa71184a.mp3", видеофайл "dlf30f3e9b.240.mp4", видеофайл "d61e4c32a775-74051905.vk.flv", видеофайл "e82e51a84e.360.mp4", видеофайл "f4c06dc627.480.mp4" (решение Заречного районного суда Свердловской области от 06.03.2014) ;

4675. Статья "За что русские убивают свободу", размещенная на интернет-странице по электронному адресу: http://chechenews.com/world-news/breaking/15224-1.html (решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области от 06.05.2014);

4676. Информация, размещенная на сайте http://vk.com/dasreichert в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в социальной сети "ВКонтакте" под условным именем "Андрей Рейхерт" в разделе "фотографии" фотоизображение под N 119, на котором изображен солдат немецкой армии периода Второй мировой войны со штык-ножом в руке. Около его ног лежит мифическое животное, у которого на спине написаны слова следующего содержания: "Сниму шкуру на чучело в музей для потомства, а тушу на мыло. Бей жидов!" (решение Староминского районного суда Краснодарского края от 22.06.2015) ;

4677. Интернет-страница пользователя социальной сети (электронный адрес -http://vk.com/id100901248) на сайте международной сети Интернет (www.vk.com), а также размещенные на ней изображения нацистской атрибутики и символики: изображения нацистской свастики, эмблемы СС (военизированного формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) (решение Альметьевского городского суда Республики Татарстан от 03.03.2015);

4678. Информационные материалы, размещенные в открытой группе под наименованием "Оккупай-Педофиляй! Белгород" (интернет-aдpec:http://vk.com/okkupay_belgorod) (решение Октябрьского районного суда города Белгорода от 29.01.2014);

4679. Листовка "Дни без Халифата, слишком затянулись..." (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4680. Листовка "Даъват вне мажал (территория, на которой возможно установление исламского государства) и не в исламских странах" (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4681. Листовка "Британское правительство раскрывает свой истинный план против Ислама и исламского мира атакой шариата и государства Халифата" (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4682. Листовка "Рискнул бы Папа римский опорочить Велики Ислам, если бы существовало исламское государство" - Праведный Халифат?" (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4683. Листовка "Не пора ли правителям, хотя бы один раз "постыдиться" за беспомощно оставленную ими Палестину?!..." (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4684. Листовка "Последнее собрание!!" министров иностранных дел арабских государств" (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4685. Листовка "Речь по случаю Рамадана" (решение Кировского районного суда г. Казани от 27.10.2010);

4686. Информационный материал в форме интернет-блога "Блог радикального русского националиста", размещенный в сети Интернет на интернет-ресурсе http://russkiy-kot.blogspot.com (решение Октябрьского районного суда г. Белгорода от 28.04.2014);

4687. Статья, имеющая заголовок "Обращение Шейха Ата Абу Рашта по случаю международной конференции Хизб ут-Тахрир" (решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 29.06.2012);

4688. Информационный материал - видеообращение Ташуева К.Л. под наименованием: "Обращение Абдуль Джаббара и Абдуль Гъафура", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте "www.islamdin.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2011);

4689. Информационный материал - три текстовых документа под наименованием "Заявление Амира Объединенного Вилайята Кабарды Балкарии и Карачая Абдуллаха", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте "www.islamdin.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2011);

4690. Информационный материал - видеоролик под наименованием "Моджахеды Кабардино-Балкарии обращаются к ментам", размещенный по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?=bz3ZKazEpfl (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2015);

4691. Информационный материал в форме видеообращения под наименованием: "Разъяснения амира Северо-Восточного сектора Абдуль-Джаббара к последним событиям", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте "www.islamdin.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2011);

4692. Информационный материал - изображение, размещенное на интернет-сайте http://troll-face.ru/312039/ "желание убивать русню такое же естественное, как слить за собой в туалете, это стремление сделать мир чище" на фоне "Мем Турчинов" (решение Никулинского районного суда города Москвы от 27.07.2015);

4693. Информационный материал - изображение на котором изображен портрет А.В. Турчинова, на фоне герба Украины, ниже имеется надпись "blood for the blood pastor" и справа от портрета имеется надпись: "Молитва украинского фашиста. Пастор наш небесный, да святится имя твое! Шоколадный фюрер, каратели, гауляйтеры, сотники майдана! Помогите уничтожить русских свиней во славу украинского рейха. Да будет нож мой остр, а автомат - меток. Да не уйдет от моего гнева ни один русский недочеловек. Да льется кровь русни нескончаемым потоком. Мир павшим воинам, ждущим меня в валгалле. (Ярош 14;88)", размещенный на интернет-сайте по адресу: http://joyreactor.ee/search/%25D0%25BA%25Dl% 2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25d0%25B0%25D0%25B2%2SD1%258B%25D0% 25B9%2B%25D0%25BF% 25D0%B0%25D 1 %25 81 %25D0%25BE%25D1%2580/10 (решение Никулинского районного суда города Москвы от 27.07.2015);

4694. Информационный материал - видеозапись "Казнь христиан. Execution of Christian in Syria. June 21,2013", размещенный на интернет-сайте по адресу:

http://www.youtube.com/watch?v=nRUDG3rH924&oref=http%3A%2F%2Fwww.y outube.com%2Fwatch%3Fv%3DnRUDG3rH924&has_verified=l&bpctr=1432122113 (решение Никулинского районного суда города Москвы от 27.07.2015);

4695. Информационный материал - статья под названием "Те, кто в своей жизни не выпустил ни одной пули на пути Аллаха, что скажет в свое оправдание?!", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: http://muslim-site.livejornal.com/259346.html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 20.01.2014);

4696. Информационный материал - "Алий Пщыгъуэтыж: "Гъуэгум я нэхъ Iийр Гъуащэныгъэр къыхэзырыххэр" ("Худший путь. Заблудшие"), обнаруженный в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет на экстремистском веб-ресурсе www.djamaattakbir.com (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.07.2013);

4697. Информационный материал - текстовый документ под наименованием "Имарат Кавказ - очаг священного Джихада", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте "www.jamaattkbr.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);

4698. Информационный материал - видеоролик под наименованием "Последняя битва Благородных", размещенный по электронному адресу: http://www.youtube.com/watch?v=МwzCwQeOpZ4 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.04.2015);

4699. Информационный материал - текстовый документ под наименованием "Обращение к инспекторам по делам несовершеннолетних" и директорам и учителям школ", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга МИС Интернет на сайте "www.jamaattkbr.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 16.09.2011);

4700. Информационный материал - видеофайл под наименованием "Говорят муджахиды. Вилайят КБК. Имарат Кавказ", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте "www. islamdin.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2011);

4701. Информационный материал - публикация под наименованием "Ты виноват в этом, брат!", размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.sodiqlar.info (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.02.2015);

4702. Информационный материал страницы группы социальной сети Интернет "ВКонтакте", размещенной по электронному адресу: http://vk.com/club67911675 (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2015);

4703. Информационный материал - аудиофайл песня "Расист", обнаруженный в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте "http://vk.com/id153056430" под псевдонимом "Женя Диверсант" (решение Артемовского городского суда Свердловской области от 03.07.2013);

4704. Информационный материал - статья под названием "Центр противодействия экстремизму - это гнездо садистов, каннибалов и других моральных уродов", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: http://muslim-site.livejornal.com/249843.html (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 20.01.2014);

4705. Информационный материал - видеообращение неустановленных лиц и жителя Кабардино-Балкарской Республики Локьяева Х.Д. под наименованием "Nastavlenie_mudzhahidov_avgust_2010-2", обнаруженный и изъятый в ходе мониторинга глобальной телекоммуникационной сети Интернет на сайте "www.islamdin.com" (решение Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.2011);

4706. Информационный материал - статья "Год, не прожитый напрасно" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4707. Информационный материал - статья "Плата за прекраснодушие" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4708. Информационный материал - статья "Никто не хотел умирать" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4709. Информационный материал - статья "Ты ведь этого ждал" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4710. Информационный материал - статья "Из-под глыб" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4711. Информационный материал - статья "Коренной вопрос" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4712. Информационный материал - статья "Нельзя быть такими настырными" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4713. Информационный материал - статья "Путин должен уйти, но оранжевые прийти не должны" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4714. Информационный материал - статья "Копая могилу другому..." (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4715. Информационный материал - статья "На следующий год - в кремле" (новогоднее...)" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4716. Информационный материал - статья "Что они ввели мне под кожу?" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4717. Информационный материал - статья все было иначе..." (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4718. Информационный материал - статья "Биробиджанский выбор" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4719. Информационный материал - статья "Утомление холокостом" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4720. Информационный материал - статья "Без чести и славы изгои "Невидимого фронта" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4721. Информационный материал - статья "Французский марш" (решение Самарского районного суда г. Самары от 09.08.2011);

4722. Информационный материал - статья "После Кондопоги" Спецназ России N 4 (127) апреля 2007 года, размещенный на интернет-сайте http://www.specnaz.ru/ article/?1069 (решение Никулинского районного суда города Москвы от 20.07.2015);

4723. Информационный материал - статья "После Кондопоги" Спецназ России N 6 (141) июнь 2008 года, размещенный на интернет-сайте http://www.specnaz.ru/ article/?1287 (решение Никулинского районного суда города Москвы от 20.07.2015);

4724. Информационный материал - статья "После Кондопоги" Спецназ России N 6 (129) июнь 2007 года, размещенный на интернет-сайте http://www.specnaz.ru/ article/71100 (решение Никулинского районного суда города Москвы от 20.07.2015).

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