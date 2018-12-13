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13.12.2018 17:49
Рубрика: Общество

Матвиенко назвала залог здоровья нации

Текст: Галина Мисливская
Фото: пресс-служба СФ Фото: пресс-служба СФ
Фото: пресс-служба СФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России должны быть утверждены единые стандарты социального питания. Такое мнение она высказала 13 декабря на заседании Совета законодателей.

Фото: пресс-служба СФ
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"От сбалансированности и качества питания во многом зависит здоровье нации, ее будущее, - отметила глава СФ. - По оценкам специалистов, влияние плохого питания способствует развитию различных серьезных заболеваний. Кроме того, потребление населением целого ряда основных продуктов питания все еще остается меньше нормы".

Отдельного закона о социальном питании в России нет, посетовала она и напомнила, что задача по его разработке ставилась еще в 2012 году в рамках реализации Основ государственной политики в области здорового питания населения. "Однако впоследствии по непонятным причинам этот пункт плана реализации Основ был исключен", - уточнила спикер.

Фото: depositphotos.com
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В некоторых российских регионах законы о социальном питании приняты и успешно реализуются, например, в Санкт-Петербурге и Ульяновской области. "Но, считаю, что нам необходимо разработать и утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального питания", - заявила глава Совфеда.

При этом она призвала обратить особое внимание на качество продуктов в школах и детских садах. Валентина Матвиенко считает, что при организации питания для детей следует обращать внимание не только на стоимость, как предписывает закон о госзакупках, но и на качество. Кроме того, уверена сенатор, к реализации таких контрактов нельзя допускать субподрядчиков.

Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации
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