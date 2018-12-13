МИД Беларуси подтвердил неизменность миграционной политики

О сохранении принципов миграционной политики Беларуси после принятия Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции заявил сегодня на брифинге официальный представитель МИД РБ Анатолий Глаз.

Беларусь, по его словам, которые приводит БЕЛТА, приветствует усилия международного сообщества по выработке совместных мер по актуальным вопросам международной повестки. В МИД РБ полагают, что договор, разработка которого стартовала еще весной прошлого года, "может внести свой позитивный вклад в разрешение вопросов, связанных с массовым перемещением людей".

Он напомнил, что Беларусь активно участвовала в переговорах по разработке договора и присоединилась к консенсусу при его принятии в Нью-Йорке. "Согласованный в настоящее время текст, по сути, является политической декларацией о намерениях и не создает новых обязательств для членов ООН, но вместе с тем направлен на улучшение международного урегулирования миграционных процессов", - пояснил Анатолий Глаз.

Глобальный договор, уточнил он, носит общий характер и не влечет немедленной корректировки миграционной политики других стран. Более того, документ подтверждает право государств самостоятельно определять свои шаги в данной сфере. Состоявшаяся на днях в Марракеше межминистерская конференция ООН одобрила Глобальный договор о миграции.

Ожидается, что он будет утвержден на заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря.