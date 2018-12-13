МИД: Отношение к Бутиной в США напоминает "средневековую инквизицию"

Российская сторона следит за развитием ситуации вокруг задержанной в США россиянки Марии Бутиной.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, отношение к содержащейся в одиночной камере женщине со стороны американских властей является недопустимым и напоминает времена Средневековья.

"Это средневековая инквизиция. Потому что ее запугивали, ее пытали, с ней обращались не как с человеком, не как с женщиной. Я думаю, что с ней обращались и до сих пор обращаются, вероятно, как с террористом или кем-то подобным", - заявила она.

Россиянка была арестована на территории США в середине июля. Ее подозревают в шпионаже. Москва утверждает, что дело в отношении россиянки политически мотивировано, а все выдвинутые против нее обвинения не имеют под собой оснований.